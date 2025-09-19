Jimmy Fallon: Σχολίασε την απομάκρυνση του Jimmy Kimmel με τρεις λέξεις

Με αρκετή δόση χιούμορ αλλά και προβληματισμό σχολίασε ο Jimmy Fallon τις εξελίξεις γύρω από την απόφαση της αναστολής της εκπομπής του συναδέλφου του “Jimmy Kimmel’s Live”.

Ο ένας μετά τον άλλον οι παρουσιαστές της αμερικανικής τηλεόρασης τάσσονται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel) μετά την απόφαση του δικτύου ABC να αναστείλει τη μετάδοση της δημοφιλούς εκπομπής του “Jimmy Kimmel Live!”, εξαιτίας του εναρκτήριου μονολόγου του τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, την περασμένη εβδομάδα.

Αμερικανοί παρουσιαστές βραδινών εκπομπών επέκριναν χθες, Πέμπτη, τη λογοκρισία, όπως κατήγγειλαν, που ασκεί η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την αναστολή της δημοφιλούς εκπομπής του συναδέλφου τους.

Ανάμεσά τους και ο Τζίμι Φάλον (Jimmy Fallon), ο οποίος στην εκπομπή “The Tonight Show” της 18ης Σεπτεμβρίου, αναφέρθηκε φυσικά στο ζήτημα, επιστρατεύοντας φυσικά το γνωστό χιούμορ του και παραδεχόμενος ότι πολλά από όσα συμβαίνουν παραμένουν ασαφή: “Λοιπόν, παιδιά, η μεγάλη είδηση είναι ότι ο Jimmy Kimmel αναστάλθηκε από το ABC μετά από πιέσεις από την FCC, και όλοι αναρωτιούνται, τι στο διάολο συμβαίνει;”.

“Αυτό το πρωί ξύπνησα με 100 μηνύματα από τον μπαμπά μου, λέγοντας: ‘Συγγνώμη που ανέστειλαν την εκπομπή σου‘. Και του λέω, ‘Δεν είμαι εγώ αυτός! Αυτός είναι ο Jimmy Kimmel!“”, ανέφερε ο Φάλον προσθέτοντας στη συνέχεια: “Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι συμβαίνει και κανείς δεν το ξέρει. Αλλά ξέρω τον Τζίμι Κίμελ, και είναι ένας καλός, αστείος και αγαπητός τύπος”.

Τέλος, επέλεξε να κλείσει το μήνυμά του με 3 λέξεις: “Ελπίζω να επιστρέψει“.

Ο Φάλον αναφέρθηκε και σε ευρύτερους προβληματισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής λογοκρισίας που μπορεί ανά πάσα στιγμή και ο ίδιος θα δεχθεί: “Πολλοί ανησυχούν ότι δεν θα μπορούμε να λέμε αυτά που θέλουμε ή ότι θα λογοκριθούμε. Αλλά εγώ θα καλύψω το ταξίδι του προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως πάντα. Πάμε λοιπόν!”.

Στη συνέχεια, παρουσίασε μια κωμική σκηνή για το ταξίδι του Προέδρου Trump στο Ηνωμένο Βασίλειο, με φωνές από το παρασκήνιο να τον διακόπτουν συνεχώς ενώ περιέγραφε την εμφάνιση του προέδρου, συνδέοντας το με πολιτικά σχόλια.