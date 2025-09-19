Η αδελφότητα των Αμερικανών κωμικών στέλνει μήνυμα στον λογοκριτή Τραμπ

Οι παρουσιαστές των late night shows στις ΗΠΑ ενώθηκαν για το πιο απολαυστικό μήνυμα αλληλεγγύης, μετά την αναστολή του Jimmy Kimmel’s Live.

To Daily Show προβάλλεται στις ΗΠΑ, κάθε Δευτέρα. Ο παρουσιαστής του, Τζον Στιούαρτ αποφάσισε να κάνει μια έκτακτη εμφάνιση την Πέμπτη. Ανήμερα, δηλαδή της επ’ αόριστον αναστολή του Jimmy Kimmel’s Live στο ABC.

Ο Τζίμι Κίμελ είχε ενοχλήσει την κυβέρνηση Τραμπ, με κάποια σχόλια που έκανε για τα πολιτικά “πιστεύω” του Τάιλερ Ρόμπινσον, κατηγορουμένου για την, εν ψυχρώ, εκτέλεση του Τσάρλι Κερκ. Όπως είχε καταστεί σαφές από την απόφαση για “τέλος εποχής” του Στίβεν Κολμπέρ από το CBS από το Μάρτιο του 2026, όποιος εκφράζεται με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ, τιμωρείται.

Ιδιαίτερα από τη δολοφονία του Κερκ και μετά, της κορύφωσης των διώξεων όσων νόμισαν πως ζουν σε ένα δημοκρατικό κράτος και έχουν το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου. Όπως αποδεικνύεται καθημερινά, δεν το έχουν.

Αυτό δεν σταμάτησε όλους τους κωμικούς που έχουν απομείνει στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, να σχολιάσουν με το δικό τους, μοναδικό τρόπο τις εξελίξεις.

Στο Τonigh Show Starring Jimmy Fallon, ο παρουσιαστής εξήγησε πως «πολλοί ανησυχούν ότι δεν θα μπορούμε να σχολιάζουμε την επικαιρότητα, γιατί θα μας λογοκρίνουν. Εγώ θα κάνω ό,τι έκανα πάντα». Λογόκρινε τον εαυτό του: κάθε φορά που έλεγε κάτι, το οποίο θα μπορούσε να ενοχλήσει, ακουγόταν μια φωνή που έλεγε όλα τα σωστά πράγματα.

O πρώτος που λογοκρίθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, με διακοπή του σόου του, Στίβεν Κολμπέρ, χαρακτήρισε αυτό που συνέβη με τον Κίμελ, ως «καταφανή λογοκρισία». Πρόσθεσε ότι «με έναν αυταρχικό ηγέτη, δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια υποχώρηση. Αν το ABC πιστεύει ότι αυτό θα ικανοποιήσει το καθεστώς, είναι θλιβερά αφελές. Και σαφώς δεν έχουν διαβάσει ποτέ το παιδικό βιβλίο, με τίτλο «Αν δώσεις σε ένα ποντίκι έναν Κίμελ».

Θέση πήρε και ο Ντέιβιντ Λέτερμαν, με δήλωση του στο The Atlantic Festival.

«Δεν μπορείς να απολύεις κάποιον επειδή φοβάσαι ή επειδή προσπαθείς να φερθείς άσχημα σε μια αυταρχική, εγκληματική κυβέρνηση στο Οβάλ Γραφείο. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα».

Ο παρουσιαστής night show του NΒC, Σεθ Μάγιερς δεν έμεινε εκτός της σύμπραξης των συναδέλφων του. Μεταξύ άλλων, είπε ότι «πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κύριο Τραμπ. Πάντα πίστευα ότι ήταν οραματιστής, καινοτόμος, σπουδαίος πρόεδρος, ακόμα καλύτερος παίκτης γκολφ. Και αν με έχετε δει ποτέ να λέω κάτι αρνητικό γι’ αυτόν, αυτό είναι απλώς τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Τζον Στιούαρτ έδωσε πραγματικό ρεσιτάλ

O Τζον Στιούαρτ αποφάσισε να κάνει ένα έκτακτο show στο Comedy Central, κανάλι που ανήκει στην Paramount, κολοσσό που ακύρωσε τον Κολμπέρ.

Ακολούθησε την πρακτική που είχε λανσάρει όταν ο Τραμπ σύστησε «τον μεγάλο, όμορφο νόμο», φορολογικό νομοσχέδιο που ευεργέτησε τους λίγους και εκλεκτούς, όπως μιλούσε για «την ελευθερία του λόγου στην λαμπρή εποχή Τραμπ».

Τι έκανε;

Σαρκαζόταν από το πρώτο έως το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Άλλωστε, το δελτίο Τύπου για αυτό το έκτακτο, είχε προειδοποιήσει ότι «ένας ταπεινός, υπάκουος Τζον Στιούαρτ επαινεί τον Ένδοξο Ηγέτη της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ και παρέχει μια εγκεκριμένη από την FCC επανάληψη των κανόνων της ελευθερίας του λόγου μετά την αναστολή του Τζίμι Κίμελ».

Το πρόγραμμα άρχισε ως εξής:

«Από το Comedy Central, είναι το ολοκαίνουργιο, εγκεκριμένο από την κυβέρνηση, Daily Show, με τον πατριωτικά υπάκουο οικοδεσπότη σας, Τζον Στιούαρτ».

Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε μπροστά από ένα χρυσοποίκιλτο φόντο, που παρέπεμπε στο Οβάλ Γραφείο μετά την ανακαίνιση του Τραμπ.

Μιλούσε σαν ταπεινός, φυλοκυβερνητικός σόλακας που φλέρταρε με τον νευρικό κλονισμό. Ενημέρωσε πως «αρχίζει ακόμα ένα αστείο, ξεκαρδιστικό, συμμορφωμένο με τη διοίκηση, σόου».

Για 20 λεπτά ανταγωνίστηκε την ιστορική παρουσιάστρια του εθνικού τηλεοπτικού φορέα της Βόρειας Κορέας, σε επαίνους και αποθέωση του ηγέτη της χώρας, διαβάζοντας κρατικά εγκεκριμένη προπαγάνδα για τον Τραμπ.

Είπε για παράδειγμα, ότι «αν αισθανόσασταν κάπως τις τελευταίες ημέρες, είναι γιατί ο Μεγάλος Πατέρας μας δεν είναι σπίτι. Τιμά την Αγγλία, με τη θρυλική ζεστασιά και λάμψη του. Εντυπωσίαζε τους Άγγλους με τη γοητεία, την ευφυΐα και ένα αναμφισβήτητο σεξουαλικό χάρισμα που γέμιζε τον αέρα τους σαν μια ομίχλη του Λονδίνου γεμάτη φερομόνες!»

Από την αρχή έως το τέλος, ό,τι δεν έλεγε με το στόμα του, το έλεγε με τις γκριμάτσες του.

Ξεκαθάρισε ότι «δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός ο Johnny Dribble Live στο ABC» και έπιασε όλα τα best of του Τραμπ (πχ τις Εθνοφρουρές, ήδη, σε δυο πολιτείες) και τα προσάρμοσε σε ένα αφήγημα που, αν δεν φαινόταν το πρόσωπο του, κάποιος θα πίστευε πως συντασσόταν 100% με τις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ.

Τακτικά απέδιδε το σεβασμό του στον Τραμπ, αποκαλώντας τον «εξοχότητα» ή «μεγάλο πατέρα».

Απέφευγε πιθανές προσβολές, όπως η διαφωνία με τον Τραμπ ή οποιονδήποτε από τους υποστηρικτές του και με χιούμορ (φράσεις του τύπου «τι κάνετε; Σκάστε!» που συνοδεύονταν με γκριμάτσες φόβου και υπακοής) ησύχαζε το κοινό που ήταν στο στούντιο, όταν ακούγονταν γιουχαΐσματα.

Μεταξύ των clips που παρουσίασε, ήταν και ένα στο οποίο ο Τραμπ έλεγε «αντισταθείτε στην τρελή Νάνσι Πελόζι που κατέστρεψε το Σαν Φρανσίσκο. Πώς είναι ο σύζυγός της, παρεμπιπτόντως;».

Ο Στιούαρτ σχολίασε «βλέπετε πώς γίνεται η δουλειά; Σταματάς στη μέση μιας ομιλίας για να ρωτήσεις για την κατάσταση ενός 82χρονου άνδρα που δέχτηκε επίθεση με σφυρί στο ίδιο του το σπίτι. Έχει κάταγμα κρανίου. Κύριε Πρόεδρε, αλλά σας ευχαριστώ που ρωτήσατε. Η καλοσύνη σας επισκιάζεται μόνο από την αρρενωπότητά σας».

Ολοκλήρωσε με το «η σπουδαία κυβέρνησή μας έχει θέσει πολύ σαφείς κανόνες για την ελευθερία του λόγου. Τώρα, ορισμένοι επικριτές μπορεί να υποστηρίξουν ότι οι ανησυχίες αυτής της κυβέρνησης για την ελευθερία του λόγου είναι, απλώς, ένα κυνικό τέχνασμα, ένα λεπτό τέχνασμα, ένα προπέτασμα καπνού, για να συγκαλύψει μια άνευ προηγουμένου ενοποίηση εξουσίας και ενωτικό εκφοβισμό, χωρίς αρχές και ψυχρά αντίθετο σε οποιοδήποτε πείραμα σε μια συνταγματική δημοκρατική διακυβέρνηση.

Κάποιοι θα το έλεγαν αυτό, όχι εγώ, όμως. Νομίζω ότι είναι υπέροχο!».

Έπειτα, πέρασε στη χορωδία -κωμικών-, που τραγούδησε για τον Τραμπ, συγχαίροντας τον που τελείωσε «οκτώ με δέκα πολέμους, και παρόλο που μερικές από αυτές τις χώρες δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, υπάρχουν», για το «τεράστιο πέος, πολύ μεγαλύτερο από το κανονικό!», αφού είναι «ένας υπερήρωας που δεν χρειάζεται κάπα, και τεχνικά, δεν καταδικάστηκε για...».