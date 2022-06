Πέθανε η τραγουδίστρια Julee Cruise - Υπήρξε στενή συνεργάτιδα του David Lynch

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών έπειτα από χρόνιο πρόβλημα υγείας, η τραγουδίστρια Julee Cruise.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγος της τραγουδίστριας, Edward Grinnan, μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης στο Facebook, γράφοντας μεταξύ άλλων πως "έφυγε με τους δικούς της όρους. Χωρίς λύπες... Έχει γαληνέψει. Της έπαιξα το 'Roam' (σ.σ. τραγούδι των B-52s) κατά το πέρασμά της. Τώρα θα περιπλανιέται για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγάπη μου".

Η Cruise ήταν γνωστή για το τραγούδι της "Falling", το θέμα της εμβληματικής τηλεοπτικής σειράς "Twin Peaks" του David Lynch που έκανε το ντεμπούτο του το 1990 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε Βρετανία, Ευρώπη και Αυστραλία, εκτοξεύοντας την καριέρα της Cruise.

Julee Cruise - Falling





Η γνωστή τραγουδίστρια σε συνέντευξή της το 2018 είχε αποκαλύψει πως είχε διαγνωστεί με λύκο και είχε μιλήσει για χρόνιους πόνους.

Η Julee A. Cruise γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1956 στο Creston της Αϊόβα και αφού σπούδασε γαλλικό τρομπόνι στο Πανεπιστήμιο Drake και έπαιξε ως τραγουδίστρια και ηθοποιός στη Μινεάπολη με τη διάσημη Children's Theatre Company (κυρίως στο ρόλο του Jinjur σε σκηνικές προσαρμογές των βιβλίων Oz του L. Frank Baum) βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις και επιθεωρήσεις.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 συνεργάστηκε με τον συνθέτη Angelo Badalamenti και τον σκηνοθέτη David Lynch και κυκλοφόρησε τέσσερα άλμπουμ, ενώ πραγματοποίησε συνεργασίες με πολλούς άλλους καλλιτέχνες.

Το 1989 κυκλοφόρησε τον δίσκο "Floating into the night", και πάλι σε συνεργασία με τον Lynch και τον Badalamenti, με τους οποίους είχε ήδη συνεργαστεί το 1986, όταν είχε ερμηνεύσει το "Mysteries of Love" στην ιστορική ταινία "Blue Velvet".

Julee Cruise - Mysteries of Love





