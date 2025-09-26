Καλιφόρνια: Κινηματογραφική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Η στιγμή που 25 κουκουλοφόροι τα κάνουν “γυαλιά καρφιά”

Μια ληστεία βγαλμένη από ταινία σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια όπου 25 άτομα με τσεκούρια έσπασαν προθήκες και άρπαξαν κοσμήματα αξίας άνω του 1 εκατ. δολαρίων.

Τουλάχιστον 25 άτομα με μάσκες, ορισμένοι κρατώντας τσεκούρια και πιστόλια, έσπασαν τις προθήκες και έφυγαν με τσάντες γεμάτες κοσμήματα κατά τη διάρκεια ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια.

Βίντεο από τη ληστεία που σημειώθηκε την Δευτέρα δείχνει πλήθος ατόμων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους να μπαίνουν στο κατάστημα και να χρησιμοποιούν τα τσεκούρια για να σπάσουν τις γυάλινες προθήκες και να τις αδειάσουν.

Οι πόρτες του καταστήματος κλείδωσαν αφού οι ληστές είχαν ήδη εισέλθει, λόγω μέτρων ασφαλείας που είχαν ληφθεί μετά από προηγούμενη ληστεία, και τουλάχιστον ένα άτομο πυροβόλησε με πιστόλι στην πόρτα για να βγει, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ληστές στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητα που τους περίμεναν σε κοντινό πάρκινγκ, δήλωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Ραμόν. Αστυνομικοί εντόπισαν τα οχήματα από αέρος και κατάφεραν να συλλάβουν αρκετούς υπόπτους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κοσμηματοπωλείο Heller Jewelers εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για «το κύμα καλοσύνης» μετά τη ληστεία και δήλωσε ότι σχεδιάζει να ανοίξει ξανά το Σάββατο.