Κιμ και Πούτιν στην κορυφή της λίστας του Σι για την τεράστια στρατιωτική παρέλαση της Κίνας

Την πρώτη του συνάντηση ηγετών σε διεθνές επίπεδο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο οποίος θα παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο. Ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα είναι μεταξύ των 26 αρχηγών κρατών που θα παραστούν στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε την Πέμπτη το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η παρέλαση, που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου στις 3 Σεπτεμβρίου, αποτελεί μέρος των εκδηλώσεων μνήμης της Κίνας για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μετά την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA επιβεβαίωσε την παρουσία του Κιμ, στο πρώτο ταξίδι του Βορειοκορεάτη ηγέτη στην Κίνα από το 2019.

Η Κίνα αναμένεται να επιδείξει τον πιο πρόσφατο οπλισμό της, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων αεροσκαφών, αρμάτων μάχης και συστημάτων κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ενώ για πρώτη φορά η νέα δομή δυνάμεων του στρατού της παρουσιάζεται πλήρως σε παρέλαση.

Η 70λεπτη παρέλαση, την οποία θα παρακολουθήσει ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να παρακολουθείται στενά από αναλυτές και δυτικές δυνάμεις.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας την Πέμπτη, το Πεκίνο – ένας από τους στενότερους συμμάχους της Πιονγκγιάνγκ – επαίνεσε τον γείτονά του για την επί δεκαετίες “παραδοσιακή φιλία” τους και δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την “περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα“.

Εκτός από μία καλή ευκαιρία για το τέλειο φωτογραφικό “κλικ”, η παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν στην παρέλαση, αποτελεί μία διπλωματική νίκη για τον Σι, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κάνει μια συμφωνία με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Επίσης, την τελευταία εβδομάδα ανακοίνωσε ότι θέλει να συναντήσει ξανά τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.