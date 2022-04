Kim Kardashian: Και "κακοπληρωτής"; - Τι καταγγέλλει πρώην υπάλληλός της

Ξανά στο επίκεντρο βρίσκεται η οικογένεια Kardashian, αυτή τη φορά με μία πρώην υπάλληλο της Kim να ισχυρίζεται πως παρά το γεγονός ότι εργαζόταν πολύ σκληρά δεν αμειβόταν τόσο καλά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πληρώσει για το φαγητό και τη βενζίνη της.

Αφορμή για την αντίδραση της Τζέσικα ΝτεΦίνο αποτέλεσε το viral πλέον βίντεο στο οποίο φαίνεται η διάσημη τηλεπερσόνα και social media star να δίνει συμβουλές σε όλες τις γυναίκες για τα εργασιακά, καλώντας τις μάλιστα να "σηκώσουν τον κ@@@ τους και να δουλέψουν", καθώς όπως εξήγησε "φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να δουλέψει αυτές τις μέρες".

Η ΝτεΦίνο ήταν μία από τις γυναίκες που επέκριναν την Kim Kardashian για την εν λόγω συμβουλή, περιγράφοντας μάλιστα τις συνθήκες εργασίας που ίσχυαν στην εταιρία που βρισκόταν πίσω από τις εφαρμογές της διάσημης οικογένειας.

"Εργαζόμουν ως συντάκτρια στις εφαρμογές Kardashian το 2015 στο Λος Άντζελες", ισχυρίστηκε αρχικά η ΝτεΦίνο σε μια ανάρτηση στο Twitter που δημοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου. "Δούλευα μέρες, νύχτες και Σαββατοκύριακα, μπορούσα να αντέξω οικονομικά μόνο τα παντοπωλεία από το 99 Cents Only Store, ενώ δεν μπορούσα να βάλω ούτε βενζίνη στο αυτοκίνητό μου για να φτάσω στο γραφείο", είχε γράψει σε ανάρτησή της στο Twitter στις αρχές Μαρτίου.

Σε ένα νέο άρθρο με τίτλο "I Worked My Ass Off for the Kardashian-Jenner Apps. I Couldn’t Afford Gas", για το VICE, η ΝτεΦίνο μίλησε για την εμπειρία της, σχολιάζοντας πως μηνιαίως κατέληγαν να πιστώνονται στον λογαριασμό της κάτι περισσότερο από 600 δολάρια, με το συγκεκριμένο ποσό να καλύπτει μόλις τα έξοδα διατροφής της, ενοικίου, λογαριασμών και βενζίνης.

Μάλιστα, στο εν λόγω άρθρο, όπως αναφέρει το New York Post, η ΝτεΦίνο θυμάται μία φορά που μπορούσε να βάλει μόλις 4 δολάρια στο αυτοκίνητό της, κάτι που φυσικά δεν ήταν αρκετό για να φτάσει από το σπίτι της στο γραφείο της εταιρείας.

"Πανικοβλήθηκα, ούρλιαζα και χτυπούσα το τιμόνι. Έκλαιγα", δήλωσε χαρακτηριστικά για το περιστατικό που είχε σημειωθεί το 2015.

Η ΝτεΦίνο εργάστηκε ως υπάλληλος της Whalerock Industries, μίας εταιρείας ψηφιακών μέσων που ίδρυσε η οικογένεια Kardashian-Jenner τον Μάιο του 2015 για να δημιουργήσει τις εφαρμογές τους. Κάθε μία από τις διάσημες αδερφές κυκλοφόρησε μια εφαρμογή με αποκλειστικό περιεχόμενο για συνδρομητές, επί πληρωμή, με το εγχείρημα να τους αποφέρει εκατομμύρια δολάρια, πριν κλείσει το 2019.

Οι εφαρμογές της οικογένειας Kardashian-Jenner NYPOST





Η Whalerock δεν ανήκει στην οικογένεια Kardashian-Jenner με τη ΝτεΦίνο να παραδέχεται ότι οι αδερφές "πιθανότατα δεν γνώριζαν πώς πληρώνονταν οι άνθρωποι που εργάζονταν πίσω από τις εφαρμογές τους".

Εκπρόσωπος της Whalerock ανέφερε σχετικά: "Η Τζέσικα ΝτεΦίνο ήταν κατά βούληση υπάλληλος της Whalerock για 14 μήνες, επτά χρόνια πριν. Οι εργαζόμενοι στο επίπεδό της αμείβονταν με βασικό μισθό, συν υπερωρίες για τυχόν επιπλέον ώρες εργασίας, και δικαιούνταν και λάβουν μπόνους και τακτικές αυξήσεις στους μισθούς".

Στο μεταξύ, δύο άλλες γυναίκες που εργάζονταν στο παρελθόν για την μάρκα καλλυντικών της Kim Kardashian, KKW Beauty, λένε ότι είχαν παρόμοια επίπεδα υπερκόπωσης και υποαμοιβής.

"Η Kim Kardashian επιδεικνύει τον υπερβολικό της πλούτο, αλλά θέλει μόνο [λίγους] ανθρώπους στην ομάδα της επειδή είναι φτηνή", ισχυρίστηκε στο Vice ένας από τους δυσαρεστημένους πρώην υπαλλήλους της super star.

