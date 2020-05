Κίνα: Είναι μόλις 6 ετών αλλά παίζει πάνω απο τέσσερα όργανα

Με την παιδική της φωνούλα τραγυδάει το "Fly me to the moon" αλλά δεν είναι αυτό που εντυπωσιάζει. Το αξιοθαύμαστο με την Zhou Zhaoyan από την Κίνα ειναι οτι στα 6 της χρόνια παίζει κιθάρα που θα τη ζήλευαν πολύ μεγαλύτεροι κιθαρίστες.

Με τα μικροσκοπικά της δαχτυλάκια αγγίζει τις χορδές και μαγεύει με κάθε της νότα. Απο τότε που οι γονείς της, στις αρχές Μαρτίου, ανέβασαν στο YouTube βίντεο με το βλαστάρι τους να παίζει και να τραγουδάει, η μικρή απέκτησε πάνω από 161.000 subscribers.

Στην διασκευή που έκανε στο κλασικό τραγούδι των Eagles "Hotel California", η μικρή φαίνεται να τραγουδά, να παίζει ακουστική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, ντραμς και μαράκες.

Πολλές απο τις διασκευές της είναι σε στιλ bossa nova. Τραγουδιστές, συγκροτήματα και διασημότητες από την Κίνα αλλά και το εξωτερικό δημοσίευσαν βίντεό της στα social media.

Η Zhou Zhaoyan μπήκε στον κόσμο της μουσικής χάρη στον πατέρα της, επίσης κιθαρίστας.

Στιον ελεύθερο χρόνο της εκτός απο κιθάρα, κάνει πατινάζ, ζωγραφίζει και παίζει με lego. Άλλωστε είπαμε, είναι μόνο 6.

Απολαύστε την...