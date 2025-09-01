Κίνα: Ο Σι παρουσίασε το νέο δόγμα για την παγκόσμια διακυβέρνηση – Πυρά εναντίον Δύσης και ΗΠΑ

Η Κίνα, μέσω του προέδρου της, έκανε step up στο ζήτημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης αμφισβητώντας στην πράξη τις συμμαχίες και τις πολιτικές της Δύσης.

Το νέο δόγμα της Κίνας για την παγκόσμια διακυβέρνηση παρουσίασε τη Δευτέρα επί κινεζικού εδάφους, στην πόλη Τιαντζίν ο ηγέτης της ασιατικής χώρας Σι Τζινπίνγκ.

Πρόκειται, όπως τόνισε ο ίδιος για μία συνέχεια ων τριών προηγούμενων πρωτοβουλιών του για την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό, οι οποίες λογίζονται ως περίγραμμα για το όραμά του για μια αναδιαμορφωμένη διεθνή τάξη.

“Ανυπομονώ να συνεργαστούμε με όλες τις χώρες για ένα πιο δίκαιο και ισότιμο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης” τόνισε ο Σι ο οποίος δεσμεύτηκε για την αύξηση της εκπροσώπησης των αναπτυσσόμενων χωρών σ’ αυτό το νέο σύστημα.

“Θα πρέπει να συνεχίσουμε να γκρεμίζουμε τείχη, όχι να τα υψώνουμε. να επιδιώκουμε την ολοκλήρωση, όχι την αποσύνδεση”, πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει το CNN στο σχετικό ρεπορτάζ του, το όραμα του Σι αντιτίθεται σε αυτό που το Πεκίνο θεωρεί ως τα θεμέλια μιας παγκόσμιας τάξης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Το ΝΑΤΟ, κατά την οπτική του Σι, υπάρχει για να επιβάλλει το σύστημα που βασίζεται σε κανόνες της Δύση ενώ ο Κινέζος ηγέτης αμφισβητεί την έννοια των καθολικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιδιώκει να αναδιαμορφώσει την εξουσία στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους οργανισμούς που θεωρεί ότι κυριαρχούνται άδικα από τη Δύση.

Ο Σι μίλησε επίσης για πρακτικές εκφοβισμού υπονοώντας ότι αυτές προέρχονται κυρίως από τις ΗΠΑ.

Διεθνή μέσα αναφέρουν πως αυτό που κάνει στην ουσία η Κίνα, είναι να εκμεταλλεύεται τις εντάσεις που έχει προκαλέσει ο Αμερικανός πρόεδρος, «ώστε να παρουσιαστεί ως σταθεροποιητική δύναμη, προσελκύοντας χώρες του Παγκόσμιου Νότου, για να αντισταθμίσουν την αμερικανική επιρροή».

Από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι τέθηκαν τις βάσεις για ένα «νέο σύστημα» ασφάλειας στην Ευρασία, χαρακτηρίζοντάς το ως εναλλακτική λύση στις συμμαχίες υπό την ηγεσία της Δύσης, τις οποίες ο ίδιος εδώ και καιρό καταδικάζει.

Το νέο σύστημα «θα αντικαταστήσει τα ξεπερασμένα ευρωκεντρικά και ευρωατλαντικά μοντέλα, θα λάβει υπόψη τα συμφέροντα του ευρύτερου δυνατού φάσματος χωρών, θα είναι πραγματικά ισορροπημένο και δεν θα επιτρέψει σε ορισμένα κράτη να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους εις βάρος άλλων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

Tι έχει καταφέρει να κάνει ο Τραμπ

Δεδομένης της δυναμικής των χωρών που μετέχουν στο SCO, θα έλεγε κανείς πως η κάθε μία έχει τη δική της, σημαντική ατζέντα και άρα υπάρχουν λίγα περιθώρια για κοινή γραμμή πλεύσης. Χαρακτηριστικά, στην Κίνα δεν εμφανίστηκε εκπρόσωπος του Αφγανιστάν, λόγω των Ηνωμένων Εθνών που εμποδίζουν τους ηγέτες τους να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, αλλά και των κυρώσεων των ΗΠΑ -με τις οποίες έχουν συνάψει σχέσεις.

Οι χώρες του SCO ήταν διχασμένες βαθιά, έως ότου εμπνεύστηκε ο Τραμπ τους δασμούς και αποδυνάμωσε την παρουσία των ΗΠΑ σε διεθνείς οργανισμούς (αποχώρησε από UNESCO, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα κα). Όπως έφευγαν οι ΗΠΑ, ενίσχυε την επιρροή η Κίνα, που ώθησε τα μέλη του Οργανισμού να συνεργαστούν πιο στενά.

«Οι απρόβλεπτες πολιτικές του Τραμπ έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός συνασπισμού χωρών που είχαν βαθιές διαιρέσεις μεταξύ τους, με παρόμοια νοοτροπία εναντίον των ΗΠΑ», δήλωσε στην Washington Post ο Claus Soong, αναλυτής στο Mercator Institute for China Studies, think tank με έδρα το Βερολίνο.

«Παράλληλα με την οικονομική ομάδα BRICS, που αποτελείται από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Αφρική και άλλες χώρες, ο SCO έχει καταστεί κεντρικός στο μήνυμα του Πεκίνου ότι “η Δύση δεν είναι η κυρίαρχη δύναμη ή η μοναδική απάντηση. Πρόκειται, έτσι για ένα έντονα πολιτικό μήνυμα».