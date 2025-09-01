Ο Τραμπ κατάφερε να στείλει την Ινδία στην Κίνα

Ο Τραμπ “κατάφερε” να χάσει την Ινδία, την εναλλακτική που είχε ως οικονομική συνεργάτιδα, αντί της Κίνας. Πώς έγινε η “κλοπή” από τον Σι.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης (Shanghai Cooperation Organisation -SCO) ολοκληρώνει σήμερα την 25η Σύνοδο του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών που συγκλήθηκε στο Τιαντζίν της Κίνας, με συμμετέχοντες κάποιους μεταξύ αυτών που έχει επηρεάσει τα μάλα με τις πολιτικές του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Διεθνή μέσα αναφέρουν πως αυτό που κάνει στην ουσία η Κίνα, είναι να εκμεταλλεύεται τις εντάσεις που έχει προκαλέσει ο Αμερικανός πρόεδρος, «ώστε να παρουσιαστεί ως σταθεροποιητική δύναμη, προσελκύοντας χώρες του Παγκόσμιου Νότου, για να αντισταθμίσουν την αμερικανική επιρροή».

Για αυτό και στρέφονται στον οργανισμό, που δημιουργήθηκε το 2001 από την Κίνα και τη Ρωσία, έχει 10 πλήρη μέλη (Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Πακιστάν, Ιράν, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν) και 16 παρατηρητές και εταίρους διαλόγου, μεταξύ των οποίων είναι η Αίγυπτος, το Νεπάλ, το Μιανμάρ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία.

Ναι, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι κι εκεί.

Ειρήσω εν παρόδω, ο Σι ενέκρινε τις αιτήσεις για πλήρη ένταξη και των γειτόνων, Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, που τον περασμένο μήνα υπέγραψαν στον Λευκό Οίκο, πλαίσιο ομαλοποίησης των σχέσεων, έπειτα από μια δεκαετή σύγκρουση.

Η ομαδική φωτογραφία του SCO Summit Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Sergei Bobylev

Το SCO έχει το 40% του πλανήτη

Ο Κινέζος ηγέτης κάλεσε τα μέλη της σύμπραξης που αντιστοιχεί στο 40% του παγκόσμιου πληθυσμού (βλ. κεντρική, νότια, νοτιοανατολική Ασία και Μέση Ανατολή), σε μια επίδειξη αλληλεγγύης του νότου του πλανήτη, για να συζητήσουν για θέματα ασφαλείας, οικονομίας και γεωπολιτικής. Μεταξύ άλλων, ανταποκρίθηκαν οι Πούτιν, Ερντογάν, Αλεξάντερ Λουκασένκο και οι ηγέτες των Ινδίας, Πακιστάν, Ιράν, Αιγύπτου, Ινδονησίας, Μιανμάρ, Κατάρ, Νεπάλ.

Τη Δευτέρα ο οικοδεσπότης άρχισε την ομιλία του, επικρίνοντας τις πολιτικές του Τραμπ, δίχως να πει το όνομα του και προέτρεψε τα μέλη του SCO να βρουν κοινό έδαφος, ώστε να «αντιταχθούν στην ηγεμονία και την πολιτική ισχύος».

Πρότεινε να ιδρύσει ο Οργανισμός μια τράπεζα ανάπτυξης, μεταξύ διαφόρων οικονομικών δεσμεύσεων που θα έχουν ως στόχο την εκμετάλλευση της “υπερμεγέθους αγοράς” που δημιουργούν όλα τα μέλη μαζί.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Κίνα έχει κάνει επενδύσεις 84.000.000.000 δολ σε χώρες μέλη, με τον Σι να δεσμεύεται άλλα 1.4 δισεκατομμύρια, την προσεχή τριετία.

Ο Σι κάλεσε τους εταίρους και να «αντιταχθούν στη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου και στην αντιπαράθεση των μπλοκ» και να υποστηρίξουν «τα πολυμερή εμπορικά συστήματα», με το Reuters να γράφει πως ήταν μια προφανής επίθεση στον δασμολογικό πόλεμο του Τραμπ, ο οποίος έχει επηρεάσει δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες οικονομίες -πχ οι δασμοί στην Ινδία είναι στο 50%.

«Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ισότιμη και ομαλή πολυπόλωση του κόσμου, την, χωρίς αποκλεισμούς, οικονομική παγκοσμιοποίηση και να προωθήσουμε την οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης» είπε μεταξύ άλλων, ο Σι.

Πρότεινε «να επωφεληθούμε από την αγορά μεγάλης κλίμακας, για να βελτιώσουμε το επίπεδο διευκόλυνσης του εμπορίου και των επενδύσεων, με ενίσχυση συνεργασιών, σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η επιστήμη και η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη».

Η διαμονή των προσκεκλημένων θα παραταθεί έως τις 3/9 και τους εορτασμούς της 80η επέτειος από την “Ημέρα της Νίκης”, δηλαδή το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ασία, με την παράδοση της Ιαπωνίας.

Στην στρατιωτική παρέλαση που θα γίνει στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, ο Σι θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά, τη νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του και τον πλέον εξελιγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό κινεζικής παραγωγής, ενώπιον και του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος έχει ενημερώσει ότι θα παραστεί.

Η (σημαντική) συμμετοχή του Μόντι

Την παρέλαση δεν θα παρακολουθήσει ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντα Μόντι, καθώς όπως είπε όπλα που θα παρουσιαστούν χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της χώρας του από το Πακιστάν.

Επισήμως, ο Σι δήλωσε πως εντάσεις στα σύνορα που μειώθηκαν μετά το 2020 «δεν πρέπει να καθορίζουν τη συνολική σχέση» και ο Μόντι σχολίασε πως «η ειρήνη και η ηρεμία είναι απαραίτητες για καλύτερες σχέσεις, με τη σχέση να μην κρίνεται από το πρίσμα τρίτης χώρας».

Στο τέλος της συνάντησης, οι δυο ηγέτες συμφώνησαν ότι οι χώρες τους είναι αναπτυξιακοί εταίροι και όχι αντίπαλοι και συζήτησαν τρόπους βελτίωσης των εμπορικών δεσμών, προωθώντας τις σχέσεις τους, βάσει «του αμοιβαίου σεβασμού, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και των αμοιβαίων ευαισθησιών», όπως είπε ο Μόντι, ο οποίος επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Κίνα, έπειτα από επτά χρόνια.

Ουδόλως συμπτωματικά, αυτό έγινε λίγες μέρες μετά την κήρυξη οικονομικού πολέμου του Τραμπ στην Ινδία, με δασμούς της τάξεως του 50%.

Έτσι, ο Μόντι έγινε η φωτογραφία της προσπάθειας που κάνει ο Σι να βελτιώσει τους δεσμούς με έναν από τους ισχυρούς εταίρους των ΗΠΑ που απομάκρυνε ο Τραμπ (και) με τους δασμούς του.

Αμερικανοί αναλυτές εξήγησαν ότι οι δασμοί του Τραμπ ανάγκασαν τον Μόντι να κάνει παραχωρήσεις προς την Κίνα και να ενισχύσει τη συνεργασία των χωρών, μέσω του Οργανισμού. Δηλαδή, ο Τραμπ κατάφερε να εξαφανίσει την οικονομική εναλλακτική που είχαν οι ΗΠΑ, αντί της Κίνας, όπως τόνισαν οι New York Times.

Tι έχει καταφέρει να κάνει ο Τραμπ

Δεδομένης της δυναμικής των χωρών που μετέχουν στο SCO, θα έλεγε κανείς πως η κάθε μία έχει τη δική της, σημαντική ατζέντα και άρα υπάρχουν λίγα περιθώρια για κοινή γραμμή πλεύσης. Χαρακτηριστικά, στην Κίνα δεν εμφανίστηκε εκπρόσωπος του Αφγανιστάν, λόγω των Ηνωμένων Εθνών που εμποδίζουν τους ηγέτες τους να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, αλλά και των κυρώσεων των ΗΠΑ -με τις οποίες έχουν συνάψει σχέσεις.

Οι χώρες του SCO ήταν διχασμένες βαθιά, έως ότου εμπνεύστηκε ο Τραμπ τους δασμούς και αποδυνάμωσε την παρουσία των ΗΠΑ σε διεθνείς οργανισμούς (αποχώρησε από UNESCO, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα κα). Όπως έφευγαν οι ΗΠΑ, ενίσχυε την επιρροή η Κίνα, που ώθησε τα μέλη του Οργανισμού να συνεργαστούν πιο στενά.

«Οι απρόβλεπτες πολιτικές του Τραμπ έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός συνασπισμού χωρών που είχαν βαθιές διαιρέσεις μεταξύ τους, με παρόμοια νοοτροπία εναντίον των ΗΠΑ», δήλωσε στην Washington Post ο Claus Soong, αναλυτής στο Mercator Institute for China Studies, think tank με έδρα το Βερολίνο.

«Παράλληλα με την οικονομική ομάδα BRICS, που αποτελείται από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Αφρική και άλλες χώρες, ο SCO έχει καταστεί κεντρικός στο μήνυμα του Πεκίνου ότι “η Δύση δεν είναι η κυρίαρχη δύναμη ή η μοναδική απάντηση. Πρόκειται, έτσι για ένα έντονα πολιτικό μήνυμα».