Κίνα: Σαρωτική η επέλαση του τυφώνα Ραγκάσα – Απομάκρυνση 2 εκατ. κατοίκων

Δύο εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες του λόγω του τυφώνα Ραγκάσα. Τουλάχιστον 15 νεκροί στην Ταϊβάν.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι στη νότια Κίνα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα χτυπά μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες ακτογραμμές του κόσμου, έχοντας ήδη προκαλέσει φονικές πλημμύρες στην Ταϊβάν.

Ο τυφώνας, που πριν λίγες ημέρες χαρακτηριζόταν η ισχυρότερη καταιγίδα του έτους παγκοσμίως, παρέλυσε το οικονομικό κέντρο του Χονγκ Κονγκ και μεγάλες περιοχές της νότιας Κίνας την Τετάρτη (24/9), αφού πρώτα σάρωσε απομακρυσμένα νησιά των Φιλιππίνων και τις ορεινές περιοχές της Ταϊβάν κατευθύνεται πλέον προς την επαρχία Γκουανγκντόνγκ, όπου βρίσκονται πόλεις όπως η Σενζέν και η Γκουανγκζού.

Φονικές πλημμύρες στην Ταϊβάν

Στην Ταϊβάν, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 17 ακόμη αγνοούνται, όταν κατέρρευσε φυσικό φράγμα που συγκρατούσε λίμνη, η οποία είχε σχηματιστεί μετά από κατολίσθηση τον Ιούλιο.

Η κατάρρευση απελευθέρωσε 68 εκατομμύρια τόνους νερού, πλημμυρίζοντας τον οικισμό Γκουανγκφού στην επαρχία Χουαλιέν.

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν ορμητικά νερά να σαρώνουν δρόμους, να παρασύρουν αυτοκίνητα και κατοίκους να καταφεύγουν στους πάνω ορόφους σπιτιών τους. Γειτονικό νοσοκομείο ανέστειλε τις υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων για δύο ημέρες, ενώ μια μεγάλη γέφυρα παρασύρθηκε από την πλημμύρα.

Καθώς η καταιγίδα πλησίαζε το Χονγκ Κονγκ, άνεμοι έως και 168 χλμ/ώρα έριξαν δέντρα και σκαλωσιές, ενώ τεράστια κύματα έσπασαν τις γυάλινες πόρτες πολυτελούς ξενοδοχείου και πλημμύρισαν το λόμπι. Στο Μακάο, οι δρόμοι πλημμύρισαν με νερό μέχρι τη μέση, σε μια πόλη που θεωρείται η πιο πυκνοκατοικημένη στον κόσμο.

Οι αρχές σε Χονγκ Κονγκ και Μακάο, όπου ζουν πάνω από 8 εκατ. άνθρωποι, εξέδωσαν το υψηλότερο σήμα τυφώνα, έκλεισαν σχολεία, επιχειρήσεις και μέσα μεταφοράς, ενώ καταγράφηκαν κύματα άνω των 3 μέτρων. Στη Σενζέν, οι άνεμοι έφτασαν τα 181 χλμ/ώρα, με τεράστια κύματα να σαρώνουν παραλιακό πάρκο.

Η επαρχία Γκουανγκντόνγκ απομάκρυνε 1,89 εκατομμύρια κατοίκους ενόψει του τυφώνα, ενώ πάνω από 10.000 πλοία μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερα ύδατα. Περισσότεροι από 38.000 πυροσβέστες βρίσκονται σε επιφυλακή. Στην πόλη Ζουχάι, δίπλα στο Μακάο, δόθηκε εντολή εκκένωσης σε παραθαλάσσιες πολυκατοικίες, με πολλούς να βρίσκουν καταφύγιο σε ξενοδοχεία ή γυμναστήρια σχολείων.

Η περιοχή έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση τυφώνων, με σύγχρονα έργα υποδομής, όπως δίκτυα αποχέτευσης δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όμως η κλιματική κρίση κάνει τις καταιγίδες όλο και πιο ακραίες. «Η υπερθέρμανση του πλανήτη σημαίνει περισσότερη υγρασία και υψηλότερες θερμοκρασίες στη θάλασσα – άρα περισσότερη ενέργεια για τους τυφώνες», τόνισε ο μετεωρολόγος Τζόνι Τσαν, προειδοποιώντας ότι οι ασιατικές πόλεις πρέπει να αναθεωρήσουν τους οικοδομικούς κανονισμούς τους.

Στις Φιλιππίνες, όπου ο τυφώνας Ραγκάσα έπληξε με ισχύ τυφώνα κατηγορίας 5, επτά ψαράδες πνίγηκαν όταν ανατράπηκε το σκάφος τους. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη επιχειρήσεις καθαρισμού, την ώρα που ένας νέος τυφώνας, ο Οπόνγκ, σχηματίζεται στην περιοχή, με τη φετινή περίοδο των τυφώνων να έχει ακόμη αρκετούς μήνες μπροστά της.