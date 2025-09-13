Κλιμακώνεται η ένταση στην Ευρώπη: Αυξάνονται τα στρατεύματα που στέλνει το ΝΑΤΟ στην Πολωνία

Περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ στέλνουν στρατεύματα και μαχητικά αεροσκάφη ανατολικά μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones.

Η Δανία, η Γαλλία και η Γερμανία συμμετέχουν σε μια νέα αποστολή για την ενίσχυση του ανατολικού μετώπου της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, έπειτα από την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από περισσότερα από δώδεκα drones την Τετάρτη.

Άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναμένονται να συμμετάσχουν αργότερα.

Η ένταση στην Ευρώπη έχει κλιμακωθεί μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό ενάεριο χώρο. Κάποια από τα 19 drones που μπήκαν στον πολωνικό εναέριο χώρο καταρρίφθηκαν, ενώ άλλα έπεσαν σε χωράφια και ακόμη και σε ένα σπίτι στην ανατολική Πολωνία.

Η Βαρσοβία χαρακτήρισε την παραβίαση ως σκόπιμη, ενώ η Μόσχα υποβάθμισε το περιστατικό, δηλώνοντας ότι «δεν υπήρχαν σχέδια να στοχοποιηθούν» εγκαταστάσεις στην Πολωνία.

Πριν μερικές ώρες, ο γγ της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την επιχείρηση “Eastern Sentry” για να «ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της».

Τα drones και οι πύραυλοι έχουν εισέλθει περιστασιακά σε χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής. Ωστόσο, αυτό ήταν το πιο σοβαρό περιστατικό αυτού του είδους από την αρχή του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι «είναι η πιο κοντινή στιγμή σε ανοιχτό πόλεμο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Στρατιωτική ενίσχυση από τους συμμάχους

Η Δανία θα συνεισφέρει δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να ενισχύσει την αεράμυνα της Πολωνίας, καθώς και ένα πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντρικσεν δήλωσε: «Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα, μας δοκιμάζει. Γι’ αυτό είναι κρίσιμο… η Δανία συνεισφέρει σε αυτό».

Όπως γράφει το BBC, η Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα συνεισφέρει τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale, ενώ η Γερμανία έχει υποσχεθεί τέσσερα Eurofighter.

Η Βρετανία είναι «απόλυτα δεσμευμένη» να βοηθήσει στην ενίσχυση της επιχείρησης Eastern Sentry, όπως δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι θα παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.

Την Παρασκευή, ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ στήριξαν την Πολωνία κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την παραβίαση του εναέριου χώρου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ μας απέναντι σε αυτές τις ανησυχητικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου», δήλωσε η υπηρεσιακή Πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Ντόροθι Σία. «Και να είστε βέβαιοι, θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό εδάφους του ΝΑΤΟ».

Η ίδια σημείωσε ότι από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα πριν από σχεδόν έναν μήνα, η Μόσχα εντείνει τους βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις και υποδομές.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι υποστηρίζουν ότι αυτές οι αεροπορικές επιθέσεις σε μεγάλη κλίμακα δείχνουν ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται να κλείσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει προχωρήσει σε επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, πλήττοντας διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων και κέντρα εφοδιασμού.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι υπήρξε «παύση» στις ειρηνικές διαπραγματεύσεις, κατηγορώντας τους ευρωπαϊκούς συμμάχους της Ουκρανίας ότι «παρεμποδίζουν» τη διαδικασία.

Ρωσία και Λευκορωσία ξεκινούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις

Στο μεταξύ ο Τραμπ, που μέχρι στιγμής έχει αντισταθεί σε αιτήματα για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενώ επιδιώκει συμφωνία ειρήνης, προειδοποίησε επίσης ότι η υπομονή του «τελειώνει γρήγορα».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ την Παρασκευή, ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Μαρτσίν Μποσάκι, έδειξε φωτογραφίες από ένα από τα καταρριφθέντα drones και από μια κατοικία που είχε καταστραφεί από αυτό.

«Ξέρουμε -και το επαναλαμβάνω- ξέρουμε ότι δεν ήταν λάθος», δήλωσε.

Αλλά η Ρωσία συνέχισε να επιμένει ότι δεν στοχοποίησε την Πολωνία, με τον πρέσβη της στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπέντζια, να δηλώνει: «Η μέγιστη εμβέλεια των drones που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την επίθεση δεν ξεπέρασε τα 700 χιλιόμετρα, γεγονός που καθιστά αδύνατο φυσικά να έχουν φτάσει στην πολωνική επικράτεια».

Ο Νεμπέντζια δήλωσε ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να συζητήσει το θέμα με την Πολωνία «αν η πολωνική πλευρά ενδιαφέρεται πράγματι να μειώσει τις εντάσεις αντί να τις ενισχύει».

Η Λευκορωσία, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία, τη Ρωσία και την Ουκρανία και είναι σύμμαχος της Μόσχας, δήλωσε προηγουμένως ότι τα drones είχαν εκτραπεί από την πορεία τους αφού τα συστήματα πλοήγησής τους είχαν μπλοκαριστεί.

Η Ολλανδία και η Τσεχία έχουν ήδη δηλώσει ότι θα στείλουν αμυντικά συστήματα στην Πολωνία, ενώ η Λιθουανία θα λάβει γερμανική ταξιαρχία και καλύτερη προειδοποίηση για πιθανές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία που θα μπορούσαν να περάσουν στον εναέριο χώρο της.

Στο μεταξύ, η Ρωσία και η Λευκορωσία ξεκίνησαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις την Παρασκευή, τις οποίες πραγματοποιούν κάθε τέσσερα χρόνια.

Αρνούνται και πάλι τις κατηγορίες ότι αυτές οι ασκήσεις αποτελούν απειλή για τις γειτονικές χώρες. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν δραστηριότητες κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και τη Λιθουανία, καθώς και στη Βαλτική και τη Θάλασσα Μπάρεντς.