Έντονη ανησυχία του ΟΗΕ για τη ρωσική παραβίαση στην Πολωνία

Ο Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ τόνισε εκ νέου “τον περιφερειακό αντίκτυπο και τον πραγματικό κίνδυνο επέκτασης αυτής της καταστροφικής σύγκρουσης”.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε σήμερα βαθιά ανησυχία μετά τις αναφορές ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τη νύχτα τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, προκαλώντας ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Ο Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ, ανέφερε ότι το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας επίθεσης με drones και πυραύλους της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι «ο ΟΗΕ τονίζει εκ νέου τον περιφερειακό αντίκτυπο και τον πραγματικό κίνδυνο επέκτασης αυτής της καταστροφικής σύγκρουσης».

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια πλήρη, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, καθώς και για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία – μια ειρήνη που θα διασφαλίζει πλήρως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ» πρόσθεσε.