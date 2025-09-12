Ρούτε: Το ΝΑΤΟ ξεκινά την επιχείρηση “Eastern Sentry” για την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς του

Την ενεργοποίηση, απόψε, της επιχείρησης “Eastern Sentry”, για την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας του μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό ενάεριο χώρο αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα ξεκινήσει την επιχείρηση “Eastern Sentry” για να «ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στην έδρα του ΝΑΤΟ.

Όπως είπε, το ΝΑΤΟ θα θέσει σε λειτουργία μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα.

Είπε ότι η «ανατολική φρουρά» θα συγκροτηθεί με πολυάριθμα μέσα από συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων.

Η αποστολή ξεκινά το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Ρούτε επανέλαβε μια ευρύτερη προειδοποίηση: «Όποιος κι αν ήταν ο σκοπός πίσω από αυτό, αν ήταν λάθος ή όχι, εξακολουθούμε να το εξετάζουμε. Ήταν αμετροεπές, ήταν απολύτως απαράδεκτο. Πρόκειται για ρωσικά drones και είναι εξαιρετικά σοβαρό».

Ο Ρούτε και ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης Άλεξους Γκρίνκεβιτς υπογράμμισαν τη σημασία της υπεράσπισης του ανατολικού φτερού ως «πρώτης γραμμής» άμυνας του ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε τόνισε, επίσης, ότι το ανατολικό φτερό του ΝΑΤΟ υπερασπίζεται ολόκληρο τον συνασπισμό, καθώς επεσήμανε ότι «οι τελευταίοι ρωσικοί πύραυλοι, όταν εκτοξευτούν, πέφτουν με πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου, και θα πάρουν πέντε ή δέκα λεπτά παραπάνω για να φτάσουν στη Μαδρίτη ή το Λονδίνο από ότι χρειάζονται για να φτάσουν στην Ταλίν ή το Βίλνιους».

«Άρα, με αυτή την έννοια, ας συμφωνήσουμε ότι μέσα σε αυτόν τον συνασπισμό των 32 χωρών, όλοι ζούμε στο ανατολικό φτερό», είπε.

«Η εμβέλεια που έχουν αυτά τα drones και οι διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν, μας καθιστούν όλους ευάλωτους σε αυτά. Έτσι, το ανατολικό φτερό παρέχει την πρώτη γραμμή άμυνας για αυτό. Και αν αυτά τα drones περάσουν την πρώτη γραμμή άμυνας, μπορούν να συνδυαστούν με βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλες ικανότητες που θέτουν ολόκληρο τον συνασπισμό σε κίνδυνο. Έτσι, πιστεύω ότι ενώ πρόκειται για μια ανατολική γραμμή φυλακής που προσπαθούμε να υπερασπιστούμε, το κάνουμε εκ μέρους ολόκληρου του συνασπισμού» είπε ο Γκρίνκεβιτς.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι «η δέσμευση της Αμερικής για το ΝΑΤΟ είναι αδιαπραγμάτευτη σε κάθε τομέα» και ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία» για αυτό, προσθέτοντας ότι είναι «πολύ χαρούμενος με την αμερικανική αντίδραση».