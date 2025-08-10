Κοινό μέτωπο Ευρωπαίων υπέρ διπλωματίας, στήριξης Ουκρανίας και πίεσης στη Ρωσία

Σε κοινή δήλωση, επτά Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δεσμευόμενοι να τη στηρίξουν με ενεργή διπλωματία.

Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν σήμερα να διατηρηθεί η πίεση στη Ρωσία για την επίτευξη της ειρήνης και επανέλαβαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία, πριν από την επικείμενη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, που δημιουργεί φόβους στο Κίεβο για μια συμφωνία σε βάρος του.

Οι πρόεδροι της Ρωσίας και των ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθούν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Αμερικανού πρόεδρου να βρεθεί μια λύση στη σύγκρουση που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση προβλέπεται, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, να διεξαχθεί χωρίς τη συμμετοχή του Ζελένσκι, ο οποίος πάντως δεν έχει πάψει να απαιτεί να ακουστεί και η δική του φωνή.

«Κάθε απόφαση που λαμβάνεται σε βάρος μας, κάθε απόφαση που λαμβάνεται χωρίς την Ουκρανία, θα είναι μια απόφαση ενάντια στην ειρήνη», προειδοποίησε ο Ζελένσκι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

«Πρέπει να υπάρξει αληθινό τέλος σε αυτό τον πόλεμο και εξαρτάται από τη Ρωσία να τελειώσει τον πόλεμο που εκείνη ξεκίνησε», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος χθες βράδυ στο διάγγελμά του προς τον ουκρανικό λαό.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ανοικτός στη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες (τοπική ώρα) αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει επί του παρόντος διμερή συνάντηση με τον Πούτιν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Στην αμερικανική προεδρία «συζητείται» το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ ανήγγειλε πως θα συναντηθεί με τον Πούτιν τη 15η Αυγούστου, μετέδωσε χθες Σάββατο το NBC News.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ χθες, Σάββατο, ο Ζελένσκι έκανε έκκληση στους Ευρωπαίους συμμάχους τους να λάβουν «ξεκάθαρα μέτρα» για να διαμορφώσουν κοινή προσέγγιση, παρόλο που ούτε αυτοί περιλαμβάνονται στις συνομιλίες.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν πεισμένοι ότι «μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, υποστήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία» μπορεί να φέρει επιτυχία στις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Χαιρετίζουμε το έργο του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ για να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία» και «είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το έργο αυτό σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς και συνεχίζοντας την ουσιαστική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή μας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης αυτής μέσω του έργου της συμμαχίας των προθύμων, και διατηρώντας και επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα στη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρει κοινή ανακοίνωση ευρωπαίων ηγετών.

Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.

«Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να χαραχθεί χωρίς την Ουκρανία», πρόσθεσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή τους στην «αρχή σύμφωνα με την οποία τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας» και διευκρινίζοντας ότι η «γραμμή επαφής (η γραμμή του μετώπου) πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Πυκνή διεθνής κινητικότητα

Η πρωτοβουλία του Τραμπ προκάλεσε έντονη διπλωματική δραστηριότητα. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον αρχηγό της ισπανικής κυβέρνησης Πέδρο Σάντσεθ.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι υποδέχθηκε χθες στο Λονδίνο τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον προσωπάρχη της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γέρμακ και τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και συμβούλους εθνικής ασφάλειας ευρωπαϊκών χωρών για να «συζητήσουν τα επόμενο βήμα προς την ειρήνη στην Ουκρανία».

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είχε από την πλευρά του τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο.

Μια διευθέτηση της σύγκρουσης θα περιλαμβάνει ανταλλαγές εδαφών «προς όφελος και των δύο», δήλωσε ο Τραμπ προχθές, Παρασκευή, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. «Μιλάμε για μια περιοχή στην οποία μαίνονται μάχες εδώ και πάνω από 3,5 χρόνια…είναι περίπλοκο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο.

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της εκχωρήσει επίσημα τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, να εγκαταλείψει το σχέδιο για την ένταξή της στο NATO και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια.

Πρόκειται για απαιτήσεις που χαρακτηρίζει απαράδεκτες το Κίεβο, το οποίο από την πλευρά του αξιώνει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπλων και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων — αξιώσεις στις οποίες αντιτίθεται το Κρεμλίνο.