Στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν τον Δεκαπενταύγουστο

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις επιβεβαίωσε ότι η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στην πολιτεία της Αλάσκας των ΗΠΑ, την επόμενη Παρασκευή.

Μέσα από το αγαπημένο του Truth Social, και αφού προηγουμένως είχε επιβεβαιώσει τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την τοποθεσία καθώς και την ημέρα που θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συνάντηση θα λάβει χώρα την ερχόμενη Παρασκευή (15/8) στην Αλάσκα, τη μεγαλύτερη σε έκταση πολιτεία των ΗΠΑ.

«Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ εμού, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025, στην υπέροχη πολιτεία της Αλάσκα.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο Truth Social.

Εξετάζεται η ανταλλαγή εδαφών

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επιβεβαιώσει τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, τονίζοντας πως αυτή «θα είχε γίνει νωρίτερα, αλλά υποθέτω ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας που, δυστυχώς, πρέπει να διευθετηθούν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, επιδιώκεται η επιστροφή ορισμένων εδαφών, «κάποια ανταλλαγή προς όφελος και των δύο πλευρών», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Ζελένσκι πρέπει να είναι έτοιμος να υπογράψει» σημείωσε ο Τραμπ, με φόντο την αποκάλυψη του πρακτορείου Bloomberg πως ΗΠΑ και Ρωσία εργάζονται πάνω σε ένα πλαίσιο συμφωνίας που προβλέπει παραχώρηση εδαφών.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων που επικαλείται το πρακτορείο, ο Πούτιν αξιώνει από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, καθώς και την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014. Αυτό θα σήμαινε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να αποσύρει τις ουκρανικές δυνάμεις από τα εναπομείναντα τμήματα των περιφερειών Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ που ελέγχει το Κίεβο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει ότι η Ρωσία θα σταματήσει τις επιθέσεις σε Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες παραμένουν ρευστές και ενδέχεται να αλλάξουν, ενώ δεν είναι σαφές αν η Μόσχα σκοπεύει να αποσυρθεί από οποιαδήποτε από τα εδάφη και τις υποδομές που κατέχει, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη.

Η προετοιμασία της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν που διήρκεσε μήνες

Η επιβεβαίωση ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα την επόμενη εβδομάδα έρχεται μετά από συνομιλίες μεταξύ των δύο ανδρών έπειτα την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Το BBC παραθέτει πώς φτάσαμε ως εδώ.

12 Φεβρουαρίου: Πραγματοποιείται η πρώτη επίσημη τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν κατά τη δεύτερη θητεία του. Ο Τραμπ την περιγράφει ως «μακρά και εξαιρετικά παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία», κατά την οποία οι δύο πλευρές συμφωνούν να συναντηθούν οι αντιπροσωπείες τους στη Σαουδική Αραβία. Ο Στιβ Γουίτκοφ πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Μόσχα.

18 Φεβρουαρίου: Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, πραγματοποιούν κατ’ ιδίαν συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία.

18 Μαρτίου: Πραγματοποιείται άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο ειρήνης που θα ξεκινήσει με κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές και άλλες βασικές υποδομές.

11 Απριλίου: Ο Γουίτκοφ συναντά τον Πούτιν στη Μόσχα για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

15 Μαΐου: Αμερικανοί διπλωμάτες, μαζί με Ουκρανούς αξιωματούχους, συναντούν εκπροσώπους της ρωσικής κυβέρνησης για ειρηνευτικές συνομιλίες στην Τουρκία.

6 Αυγούστου: Ο Γουίτκοφ ταξιδεύει στη Μόσχα για πέμπτη φορά, καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έδωσε ο Τραμπ στη Ρωσία για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Ο Τραμπ επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις 25% στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

8 Αυγούστου: Η προθεσμία για την κατάπαυση του πυρός λήγει, αλλά ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι θα συναντήσει τον Πούτιν στην Αλάσκα των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.