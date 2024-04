Κολούμπια: “Εξέγερση” για τη Γάζα – “Τα δίδακτρά μας δεν θα πηγαίνουν στον θάνατο”

Πάνω από 100 φοιτητές του Κολούμπια συνελήφθησαν κατά τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ενώ η διοίκηση του Πανεπιστημίου απάντησε με αποβολές και παύση δια ζώσης μαθημάτων.

Το Πανεπιστήμιο του Κολούμπια ανακοίνωσε πως ακυρώνει τα δια ζώσης μαθήματα τη Δευτέρα, λίγα 24ωρα μετά τις συλλήψεις περισσότερων από 100 φοιτητών που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την αυτοσχέδια κατάληψη στον προαύλιο χώρο που είχαν πραγματοποιήσει, ζητώντας την παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Nemat Minouche Shafik ανακοίνωσε μέσω email – που αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος – πως τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση “για να εκτονωθεί η κρίση”. Σχολίασε πως μια ομάδα από καθηγητές, κοσμήτορες και μέλη ΔΕΠ θα εργαστούν από κοινού για να βρεθεί λύση. Είπε ακόμη πως θα ζητηθεί και η γνώμη των φοιτητών “για να επιστρέψουμε στον μεταξύ μας σεβασμό”, όπως μεταδίδει το Newsweek. Το Πανεπιστήμιο πάντως δεν απάντησε σε ερώτημα του site σχετικά με τις κινήσεις εναντίον φοιτητών.

Οι εντάσεις στις εστίες του Columbia συνεχίζονται εδώ και έξι μήνες, από την αρχή δηλαδή της επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα, επισήμως εναντίον της Χαμάς. Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες έχουν ως αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί ως τώρα τουλάχιστον 34.000 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι αντιδράσεις στο Κολούμπια κορυφώθηκαν την περασμένη εβδομάδα όταν οι φοιτητές δημιούργησαν μια “κατασκήνωση αλληλεγγύης για τη Γάζα” στην πανεπιστημιούπολη για να διαμαρτυρηθούν για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση του Ισραήλ αλλά και για “τη συνεχιζόμενη οικονομική επένδυση του Κολούμπια σε εταιρείες που επωφελούνται από το ισραηλινό απαρτχάιντ, τη γενοκτονία και την κατοχή στην Παλαιστίνη”, όπως σημείωναν σε ανακοίνωσή τους. Το πανεπιστήμιο κάλεσε την αστυνομία της Νέας Υόρκης να απομακρύνει τους διαμαρτυρόμενους φοιτητές την περασμένη Πέμπτη, με 100 εξ αυτών να συλλαμβάνονται.

Η διοίκηση ανέφερε πως είχαν προειδοποιήσει τους φοιτητές και πως “οι αντιφρονούντες παραβιάζουν μια σειρά από καταστατικούς κανονισμούς που διέπουν το Ίδρυμα”. Η αστυνομία συνέλαβε και την Isra Hirsi, κόρη της βουλεύτριας της Μινεσότα, Ilhan Omar .

Το Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε πως ανέστειλε την φοιτητική ιδιότητα των διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης μέχρι νεοτέρας, ωστόσο οι φοιτητές έστησαν και πάλι τις σκηνές τους. Η επιχείρηση εναντίον των φοιτητών έγινε μετά τις κατηγορίες των Ρεπουμπλικανών εναντίον της διοίκησης του Κολούμπια για “υπόθαλψη αντισημιτισμού”. Η ίδια η Shafik είπε πως “ορισμένοι φοιτητές χρησιμοποίησαν αντισημιτική γλώσσα”.

Στο μεταξύ, ένας ραβίνος που σχετίζεται με το πανεπιστήμιο, κάλεσε τους Εβραίους φοιτητές να εγκαταλείψουν την πανεπιστημιούπολη λόγω της αύξησης του “ακραίου αντισημιτισμού και της αναρχίας”, κάνοντας λόγο για “ρητορική μίσους” και “προτροπή για βία”.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άντριου Μπέιτς, δήλωσε πως “οι προτροπές για βία και το μίσος εναντίον Εβραίων φοιτητών στα κολέγια είναι έκφραση αντισημιτισμού και απαράδεκτες και δεν ταιριάζουν σε κανένα πανεπιστήμιο ή οπουδήποτε στις ΗΠΑ”.

Διαμαρτυρόμενοι φοιτητές Κολούμπια: “Τα ΜΜΕ μας κακοποιούν, δεν θα είμαστε συνένοχοι στη σφαγή”

Οι φοιτητές ωστόσο απάντησαν στον Λευκό Οίκο, αργά την Κυριακή, αναφέροντας σε ανακοίνωσή τους πως θα συνεχίσουν να διαδηλώνουν ειρηνικά “εναντίον του αποκλεισμού της Γάζας και της γενοκτονίας” και πως είναι “απογοητευμένοι” για το πώς χειρίζονται το θέμα τα ΜΜΕ “που επικεντρώνονται σε μειοψηφία ατόμων που δεν μας εκπροσωπούν”.

“Κακοποιηθήκαμε από τα ΜΜΕ, μας συνέλαβε η αστυνομία, το πανεπιστήμιο μας πέταξε εκτός εστιών. Έχουμε τεθεί εν γνώσει μας σε κίνδυνο γιατί δεν μπορούμε πλέον να είμαστε συνένοχοι με το Κολούμπια και τη διοίκησή του διοχετεύοντας τα δίδακτρα μας σε εταιρείες που επωφελούνται από τον θάνατο. Μας ενώνει η αγάπη μας για τη Δικαιοσύνη και απαιτούμε να ακουστεί η φωνή μας ενάντια στη μαζική σφαγή Παλαιστινίων στη Γάζα.

Οι εικόνες παιδιών να κλαίνε πάνω από τα πτώματα ων σκοτωμένων γονιών τους, οι εικόνες οικογενειών που ζητούν φαγητό, οι εικόνες γιατρών που κάνουν εγχειρήσεις χωρίς αναισθησία, μας τρομοκρατούν καθημερινά. Απορρίπτουμε σθεναρά κάθε μορφή μίσους ή μισαλλοδοξίας και επαγρυπνούμε ενάντια σε εξωπανεπιστημιακούς που προσπαθούν να διαταράξουν την αλληλεγγύη που σφυρηλατείται εδώ μεταξύ φοιτητών, Παλαιστινίων, Μουσουλμάνων, Αράβων, Εβραίων, Μαύρων και φιλοπαλαιστίνιων συναδέλφων που αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία της χώρας μας”, τονίζεται στην ανακοίνωση των διαμαρτυρούμενων φοιτητών.

Εντάσεις εντός των σχολών

Οι φοιτητές συνεχίζουν να ζητούν από το πανεπιστήμιό τους να τερματίσει τις συνεργασίες του στο Τελ Αβίβ, ωστόσο εναντίον της διοίκησης έχουν υποβληθεί μηνύσεις “για μη προστασία Εβραίων φοιτητών”, κάτι που συνέβαλε στις τελικές αποφάσεις προς ενεργοποίηση των αποβολών, όπως αναφέρει η Washington Post σε ρεπορτάζ της. Ο David M. Schizer, καθηγητής νομικής τόνισε πως το Κολούμπια είναι παράδειγμα συμπερίληψης, ωστόσο μετά την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα υπήρξαν μεμονωμένα περιστατικά εναντίον φοιτητών ισραηλινής καταγωγής.

Φοιτητές είπαν ότι ορισμένες φοιτητικές λέσχες – που δεν έχουν απαραίτητα πολιτικό πρόσημο – έγιναν αφιλόξενες για Ισραηλινούς φοιτητές καθώς “δημιουργήθηκαν ευρείες συμμαχίες που υποστηρίζουν παλαιστινιακές ομάδες”. Οι διαμαρτυρόμενοι για την Παλαιστίνη, διατείνονται από τη δική τους πλευρά πως οι θέσεις τους διαστρεβλώνονται και πως “τα σχόλια κατά του κράτους του Ισραήλ δεν είναι αντισημιτικά”.

Τον περασμένο μήνα, η Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών της Νέας Υόρκης και η οργάνωση “Palestine Legal” κατέθεσαν μήνυση κατά της διοίκησης του Κολούμπια, λέγοντας ότι η απόφαση του πανεπιστημίου αυτό το φθινόπωρο να αναστείλει δύο φοιτητικές ομάδες, τους Students for Justice in Palestine και το Jewish Voice for Peace, είναι παράνομη και προκρίνει τη λογοκρισία.

Η “Ομάδα Εργασίας της Κολούμπια για τον Αντισημιτισμό” εξέδωσε την πρώτη της έκθεση τον περασμένο μήνα, προτείνοντας αυστηρότερη επιβολή των υφιστάμενων κανόνων “για να επιτραπούν οι διαδηλώσεις σε ορισμένους κεντρικούς χώρους, αλλά να μην ενοχλούνται οι τάξεις ή οι κοιτώνες” των σχολών.

Σημειώνεται πως φοιτητές των πανεπιστημίων του Χάρβαρντ, της Βόρειας Καρολίνας, του Οχάιο και της Βοστόνης οργανώνουν τις δικές τους κινητοποιήσεις για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, την ώρα που το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προχωρήσει σε επέμβαση στη Ράφα όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες άμαχοι που έχουν εκτοπιστεί από άλλες περιοχές.