Κόμι: Ο πρώην διευθυντής του FBI κατηγορείται για ψευδείς δηλώσεις και παρεμπόδιση έρευνας

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, δήλωσε αθώος στις κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις και παρεμπόδιση κοινοβουλευτικής έρευνας, σε μια υπόθεση που αποτελεί την πρώτη δίωξη εναντίον πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Τραμπ.

Αντιμέτωπος με ποινικές κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις και παρεμπόδιση κοινοβουλευτικής έρευνας βρίσκεται ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, ο οποίος εμφανίστηκε σήμερα Τετάρτη (8/10) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, ο Κόμι δηλώνει αθώος και ζητά δίκη με ενόρκους.

Οι κατηγορίες ασκήθηκαν από τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, πρώην προσωπική δικηγόρο του Τραμπ, η οποία τοποθετήθηκε πρόσφατα εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια, μετά την απομάκρυνση του προκατόχου της επειδή δίσταζε να προχωρήσει στη δίωξη του Κόμι και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη ποινική δίωξη του υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Τραμπ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τζέιμς Κόμι κατηγορείται ότι δήλωσε ψευδώς σε Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή κατά τη διάρκεια της ακρόασης του 2020, ότι δεν είχε εξουσιοδοτήσει κανέναν να λειτουργήσει ως ανώνυμος πληροφοριοδότης για δημοσιεύματα σχετικά με έρευνες του FBI.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Κόμι είχε επιτρέψει σε υπάλληλο του FBI να αποκαλύψει πληροφορίες για μια ομοσπονδιακή έρευνα, η οποία φέρεται να σχετίζεται με τη Χίλαρι Κλίντον, αντίπαλο του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2016.

Η στρατηγική δίωξης των πολιτικών αντιπάλων από τον Τραμπ

Ο Τραμπ έχει απειλσει να φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους από την έναρξη της προεδρικής του εκστρατείας το 2016. Ωστόσο, η δίωξη κατά του Κόμι αποτελλεί την πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ εξασφαλίζει τόσο μεγάλη κατηγορία εναντίον ενός πολιτικού του αντιπάλου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ ερευνά επίσης άλλους αντιπάλους.

Λίγες ώρες πριν από την ακρόαση, ο Τραμπ ζήτησε την φυλάκιση της δημάρχου του Σικάγο και του κυβερνήτη του Ιλλινόις.

Σε δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos, μόλις το ένα τέταρτο των Αμερικανών συμφωνούν με τη δήλωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκτελεί τη δουλειά του χωρίς πολιτική παρέμβαση.

Εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση από την κυβέρνηση

Η Χάλιγκαν, η οποία δεν διαθέτει προηγούμενη εισαγγελική εμπειρία και εργαζόταν ως δικηγόρος ασφαλιστικών υποθέσεων, παρουσίασε τα στοιχεία στην επιτροπή ενόρκων, παρά τις αντιρρήσεις ανώτερων νομικών του γραφείου της που είχαν προτείνει να μην προχωρήσει η δίωξη, επικαλούμενοι έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, η κυβέρνηση ανέθεσε την υπόθεση σε δύο ομοσπονδιακούς εισαγγελείς από τη Βόρεια Καρολίνα.

Οι κατηγορίες ήρθαν λίγο μετά τη δημόσια δήλωση του Τραμπ, ο οποίος παραπονέθηκε για «αδράνεια» στην υπόθεση Κόμι.

Η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να κινηθεί κατόπιν αυτής της πίεσης θεωρείται από πολλούς νομικούς ως παραβίαση της θεσμικής ανεξαρτησίας των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου.

Περισσότεροι από 1.000 πρώην αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης, Δημοκράτες και Ρεπουμπλικάνοι, υπέγραψαν κοινή δήλωση χαρακτηρίζοντας τη δίωξη «πρωτοφανή επίθεση στο κράτος δικαίου».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ είχε αποπέμψει τον Κόμι, ο οποίος τότε ηγείτο της έρευνας του FBI για τις επαφές μεταξύ της εκστρατείας Τραμπ και της Ρωσίας το 2016. Η υπόθεση οδήγησε τελικά στον διορισμό του ειδικού ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ.

Η έρευνα Μιούλερ, που σκίασε μεγάλο μέρος της προεδρίας Τραμπ, κατέληξε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για ποινική συνωμοσία.