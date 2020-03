Κορονοϊός: Το πιο ανατριχιαστικό "You'll never walk alone" που ακούστηκε ποτέ

Κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για το πότε είναι τραβηγμένο το συγκεκριμένο βίντεο και από πού είναι. Άλλοι γράφουν ότι είναι από νοσοκομείο της Ολλανδίας και συγκεκριμένα του Ρότερνταμ, άλλοι από το νοσοκομείο του Λίβερπουλ και άλλοι από νοσοκομείο της Ισπανίας.

Όλα αυτά μικρή σημασία έχουν, αφού πρόκειται με διαφορά για το πιο ανατριχιαστικό You ll never walk alone που ακούστηκε ποτέ. Νοσηλευτικό προσωπικό τραγουδά το τραγούδι ύμνος των φίλων της Λίβερπουλ και του ποδοσφαίρου σε συναδέλφους που βρίσκονται από την άλλη πλευρά μιας κλειστής πόρτας, προφανώς για τον φόβο της επέκτασης του κορονοϊού, σε μία προσπάθεια να τους εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, χωρις να έρθουν σε επαφή.