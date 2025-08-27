La Tomatina: Η Ισπανία μετατρέπεται για ακόμη μια χρονιά σε… πεδίο μάχης

Σήμερα η Ισπανία διοργανώνει το ετήσιο φεστιβάλ La Tomatina, γιορτάζοντας τα 80 χρόνια από την έναρξη του.

Έχετε ακούσει ποτέ για τον τοματοπόλεμο της Ισπανίας; Αν όχι να σε ενημερώσω πως το La Tomatina Festival επέστρεψε και φέτος γιορτάζοντας την 80η επέτειο του.

Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη (27/08), οι Ισπανοί θα ξεχυθούν για άλλη μια φορά στους δρόμους σε μια μεγάλη “μάχη ντομάτας”.

Για μία ώρα, 120 τόνοι “περιφέρονται” στην ανατολική πόλη Μπουνιόλ της Ισπανίας προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, από όλο τον κόσμο, έτοιμοι να ζήσουν την εμπειρία στο έπακρο!

Η ιστορία πίσω από το φεστιβάλ

Η “Τοματίνα” (La Tomatina) πραγματοποιείται πάντα την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου και ξεκίνησε το 1945, μετά από μια αυθόρμητη μάχη με ντομάτες μεταξύ παιδιών

Έκτοτε έγινε παράδοση με εξαίρεση την προσωρινή απαγόρευσή της από το καθεστώς του Ισπανού δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο, τη δεκαετία του ’50, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των κατοίκων.

Στη δεκαετία του ’80, η τηλεοπτική κάλυψη μετέτρεψε το φεστιβάλ σε εθνικό γεγονός το οποίο σταδιακά απέκτησε διεθνή φήμη.

Το 2002 αναγνωρίστηκε και επίσημα από την Ισπανία ως μια από τις κορυφαίες τουριστικές εκδηλώσεις της χώρας. Έπειτα ανεστάλη μόνο δύο φορές εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού το 2020 και το 2021.

La Tomatina 2001 AP Photo Paul White

Όσα πρέπει να ξέρεις για το Φεστιβάλ

Αρχικά, και σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, οι επισκέπτες άλλων περιοχών θα πρέπει να γνωρίζουν πως εάν αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ θα πρέπει να προμηθευτούν το εισιτήριό τους στην τιμή των 15 ευρώ (περίπου 17 δολάρια).

Δεν υπάρχουν ομάδες, βαθμολογίες ή διαιτητές, ωστόσο υπάρχει ένας βασικός κανόνας: για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών, οι συμμετέχοντες καλούνται να λιώνουν τις ντομάτες πριν τις εκτοξεύσουν και φυσικά να μη ρίχνουν άλλα αντικείμενα.

Βέβαια, παρά την οδηγία, πολλοί επιλέγουν να φορούν γυαλιά κολύμβησης και ωτοασπίδες για ακόμη περισσότερη προστασία και αποφυγή σοβαρών ατυχημάτων.

Ο Άντριαν Κολόμπ, που είχε πάρει μέρος στη γιορτή, θυμήθηκε ότι ένας φίλος του έφυγε από το φεστιβάλ με δύο μελανιασμένα μάτια. “Ήταν ψηλός και ίσως αυτό τον έκανε πιο εύκολο στόχο”, σχολίασε.

Οι δρόμοι μετατρέπονται σε “θάλασσα πολτού”, με τους συμμετέχοντες να βυθίζονται μέχρι τον αστράγαλο.

Ο Σέρχιο Γκαλάρθα, που μεγάλωσε συμμετέχοντας στο φεστιβάλ πριν αναλάβει τον συντονισμό του, τόνισε πως πρόκειται για μια εξαντλητική εμπειρία.

“Στο τέλος τα χέρια σε πονάνε, το σώμα είναι καταπονημένο από τη συνεχή κίνηση και το πέταγμα”. Σύμφωνα με τον Κολόμπ, οι δρόμοι μετατρέπονται σε θάλασσα πολτού, με τους συμμετέχοντες να βυθίζονται μέχρι τον αστράγαλο.

Η μάχη λήγει μετά από μία ώρα με τον ήχο ενός κανονιού. Στη συνέχεια, το πλήθος κατευθύνεται στα κοινόχρηστα ντους, ενώ συνεργεία καθαρίζουν τους δρόμους.

Τα ρούχα δύσκολα γλιτώνουν από τους λεκέδες, γι’ αυτό άλλωστε και οι διοργανωτές τονίζουν στους συμμετέχοντες να φορούν παλιά ρούχα που δεν θα ήθελαν να ξανά φορέσουν.

Παράλληλα, το κιτρικό οξύ της ντομάτας καθαρίζει αποτελεσματικά το οδόστρωμα, αφήνοντας το μερικές φορές ακόμη πιο καθαρό απ’ ό,τι πριν.

Βίντεο και φωτογραφίες από την φετινή La Tomatina

La Tomatina 2025 AP Photo Alberto Saiz

La Tomatina 2025 AP Photo Alberto Saiz

La Tomatina 2025 AP Photo Alberto Saiz

Και επειδή σίγουρα αναρωτιέσαι πως επιτρέπεται η σπατάλη τόσο μεγάλου όγκου ντομάτας, να σε προλάβω λέγοντας σου πως οι ντομάτες που χρησιμοποιούνται δεν προέρχονται από εμπορικές καλλιέργειες τροφίμων, αλλά καλλιεργούνται αποκλειστικά για το φεστιβάλ.

“Αν δεν υπήρχε το φεστιβάλ, δεν θα υπήρχε λόγος να καλλιεργούνται αυτές οι ντομάτες”, εξηγεί ο αντιδήμαρχος Σέρχιο Γκαλάρθα.

Φέτος, η σοδειά ήρθε από το Ντον Μπενίτο, περίπου πέντε ώρες μακριά.

Σημειώνεται, πως η ιδέα έχει εμπνεύσει παρόμοιες διοργανώσεις στη Φλόριντα, στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στην Κολομβία και πιο πρόσφατα στην Ινδία.