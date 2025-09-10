Έσβησαν το νέο έργο του Banksy από τα Δικαστήρια του Λονδίνου

Αφού το κάλυψαν και το περιφρούρησαν, στη συνέχεια το έσβησαν. Παρελθόν το νέο έργο του Banksy από τα Δικαστήρια του Λονδίνου.

Λευκό… τοίχο θα αντικρίζουν οι περαστικοί από το συγκρότημα των Royal Courts of Justice στο Λονδίνο, καθώς το νέο έργο του Banksy που κοσμούσε μέχρι πριν μερικά 24ωρα τον τοίχο του Queen’s Building, δεν υπάρχει πια.

Η τοιχογραφία απεικόνιζε έναν διαδηλωτή πεσμένο στο έδαφος να κρατά πλακάτ με κηλίδες αίματος, ενώ ένας δικαστής με τήβεννο και περούκα του επιτίθεται κρατώντας το σφυρί του δικαστηρίου. Ο ίδιος ο Banksy έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης πως επρόκειτο για το νέο του έργο, το οποίο ωστόσο δεν μακροημέρευσε.

Το γκράφιτι καλύφθηκε ποικιλοτρόπως από τότε που εντοπίστηκε, ενώ φυλασσόταν μάλιστα από προσωπικό ασφαλείας. Το HM Courts & Tribunals Service επιβεβαίωσε ότι θα απομακρυνθεί οριστικά, καθώς το κτήριο είναι διατηρητέο και επομένως νομικά προστατευόμενο.

Αξιωματούχοι ασφαλείας στέκονται μπροστά μεταλλικά φράγματα που κρύβουν το τελευταίο έργο του street artist Banksy 2025 Joanna Chan/AP Photo

Η τοιχογραφία ερμηνεύτηκε από πολλούς ως σχόλιο για τις μαζικές συλλήψεις εκατοντάδων πολιτών που υποστήριζαν την Palestine Action κρατώντας πλακάτ σε διαδηλώσεις. Σημειώνεται πως η βρετανική κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει την οργάνωση τρομοκρατική τον Ιούλιο, έπειτα από ενέργειες ακτιβιστών που είχαν προκαλέσει ζημιές σε αεροσκάφη της RAF.

2025 Joanna Chan/AP Photo

To έργο έκανε την εμφάνισή του λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις της Lady Chief Justice, της ανώτερης δικαστή στην Αγγλία και την Ουαλία, η οποία εξέφρασε έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια των δικαστών. Όπως ανέφερε, οι δικαστές έχουν υποστεί “αυξανόμενη και ολοένα πιο απαράδεκτη σαρωτική και ανακριβή κακοποίηση“.

Η τοιχογραφία καταγγέλθηκε ως εγκληματική ζημιά, με την Μητροπολιτική Αστυνομία να δηλώνει ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η δικαστική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι είναι νομικά υποχρεωμένη να διατηρήσει τον χαρακτήρα του κτιρίου λόγω της διατηρητέας του κατάστασης.