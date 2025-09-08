Σάλος με το νέο έργο του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου

O Banksy δημοσίευσε φωτογραφίες με το νέο του έργο, το οποίο οι Αρχές φρόντισαν να το “εξαφανίσουν” με συνοπτικές διαδικασίες.

Μια νέα δημιουργία του διάσημου street artist Banksy φαίνεται να έχει κάνει την εμφάνισή της στα Royal Courts of Justice στο Λονδίνο, όμως οι Αρχές την κάλυψαν αμέσως.

Το νέο έργο στένσιλ, το οποίο βρίσκεται σε έναν εξωτερικό τοίχο του κτηρίου Queen’s Building, μέρους του συγκροτήματος των Δικαστηρίων, έχει σκεπαστεί με μεγάλες μαύρες πλαστικές μεμβράνες και δύο μεταλλικά οδοφράγματα.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες υποτίθεται ότι απεικονίζουν το νέο έργο, δείχνουν έναν δικαστή να επιτίθεται σε έναν διαδηλωτή με το σφυρί του δικαστηρίου.

Πρόκειται για την τελευταία δημιουργία του καλλιτέχνη, του οποίου η ταυτότητα παραμένει ένα μυστήριο και συνεχώς προκαλεί εικασίες.

Η τοιχογραφία φυλάσσεται από αξιωματικούς ασφαλείας έξω από το κτήριο, ενώ βρίσκεται υπό την παρακολούθηση κάμερας CCTV.