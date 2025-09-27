Lufthansa: Κατάργηση 4.000 θέσεων για περικοπές 20% στα έξοδα

Η Lufthansa σχεδιάζει να καταργήσει έως και 4.000 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο προσπαθειών μείωσης των διοικητικών της εξόδων κατά 20%, σύμφωνα με πηγές της εταιρίας.

Έως και 4.000 θέσεις εργασίας σχεδιάζει να καταργήσει η Lufthansa, στην προσπάθειά της να περικόψει τα διοικητικά έξοδά της κατά 20%, μεταδίδουν η εφημερίδα Handelsblatt και η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR, επικαλούμενες πηγές της εταιρίας, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις προθέσεις της.

Σύμφωνα με την Handelsblatt, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Κάρστεν Σπορ δήλωσε χθες σε εσωτερική συνάντηση στελεχών ότι «πρέπει να μειώσουμε τα διοικητικά έξοδά μας κατά 20%». Όπως επισημαίνει η οικονομική εφημερίδα, ενδέχεται να επηρεαστούν από 3.000 έως και 4.000 εκ των 15.000 διοικητικών υπαλλήλων της εταιρίας. Από την πλευρά της η διοίκηση της αεροπορικής εταιρίας διαβεβαίωσε ότι οι μειώσεις θα πραγματοποιηθούν «σε μεγάλο βαθμό με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο».

Ανακοινώσεις αναμένονται την Δευτέρα, στην Ημέρα Χρηματιστηρίου της Lufthansa, όπου ο κ. Σπορ θα παρουσιάσει τους νέους μεσοπρόθεσμους στόχους της διοίκησης.

Η Lufthansa είχε ήδη περικόψει 20.000 θέσεις εργασίας κατά την πανδημία του κορονοϊού και πριν από λίγες εβδομάδες ανακοίνωσε ότι συγχωνεύει βασικές λειτουργίες των αεροπορικών εταιριών του ομίλου. Ενδεικτικά, από τον Ιανουάριο του 2026 η διαχείριση των πτήσεων μικρών και μεσαίων αποστάσεων των Lufthansa, Swiss, Austrian και Brussels θα γίνεται κεντρικά, ενώ θα ενοποιηθούν και οι λειτουργίες στον τομέα πληροφορικής. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη επί του παρόντος αδιέξοδες συλλογικές διαπραγματεύσεις για το πλήρωμα καμπίνας και τους πιλότους της Lufthansa.

Ο Όμιλος πάντως έχει ανακοινώσει ότι τα λειτουργικά κέρδη του προ ειδικών στοιχείων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ του 2024.