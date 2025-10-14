Μαδαγασκάρη: Συνταγματάρχης ανακοίνωσε ότι ο στρατός ανέλαβε την εξουσία

Συνταγματάρχης ανακοίνωσε πως ο στρατός της Μαδαγασκάρης ανέλαβε την εξουσία και διαλύει όλους τους θεσμούς εκτός από την Εθνοσυνέλευση.

Ο στρατός της Μαδαγασκάρης ανέλαβε τον έλεγχο του νησιού, δήλωσε την Τρίτη ένας συνταγματάρχης, μετά τη φυγή του προέδρου Αντρί Ρατζοελίνα στο εξωτερικό, εν μέσω αντιπαράθεσης με το κίνημα των νέων διαδηλωτών και τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Αναλάβαμε την εξουσία», δήλωσε στο εθνικό ραδιόφωνο ο συνταγματάρχης Μάικλ Ραντριανιρίνα, ο οποίος ηγήθηκε ανταρσίας στρατιωτών που ενώθηκαν με τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές της Gen Ζ, μεταδίδει το Reuters. Ο Ραντριανιρίνα πρόσθεσε ότι ο στρατός διαλύει όλους τους θεσμούς, εκτός από την Εθνοσυνέλευση, η οποία είχε ψηφίσει την καθαίρεση του Ρατζοελίνα λίγα λεπτά νωρίτερα.

Σε μια μέρα αναταραχής για το νησιωτικό κράτος στα ανοιχτά της ανατολικής Αφρικής, ο 51χρονος ηγέτης προσπάθησε να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση με διάταγμα.

Παρά το γεγονός ότι διέφυγε με γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος, ο Ρατζοελίνα αρνείται να παραιτηθεί, αψηφώντας εβδομάδες διαδηλώσεων του κινήματος των νέων που ζητούν την αποχώρησή του, καθώς και τις μαζικές αποστασίες στον στρατό.

Η προεδρία δεν αντέδρασε άμεσα στα σχόλια του Ραντριανιρίνα, αλλά νωρίτερα είχε αναφέρει ότι η συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης ήταν αντισυνταγματική και επομένως κάθε απόφαση της «άκυρη και ανίσχυρη».

Ο Ρατζοελίνα δήλωσε ότι έχει μεταβεί σε ασφαλές μέρος λόγω απειλών κατά της ζωής του. Ένας αξιωματούχος της αντιπολίτευσης, μια στρατιωτική πηγή και ένας ξένος διπλωμάτης είπαν στο Reuters ότι είχε φύγει από τη χώρα την Κυριακή, επιβαίνοντας σε γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Κλιμακούμενες διαδηλώσεις

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στη χώρα στις 25 Σεπτεμβρίου, λόγω ελλείψεων σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, και γρήγορα εξελίχθηκαν σε εξέγερση κατά της διαφθοράς, της κακοδιαχείρισης και της έλλειψης βασικών υπηρεσιών.

Την Τρίτη, στην πλατεία 13ης Μαΐου της Ανταναναρίβο, χιλιάδες διαδηλωτές χόρευαν, πορεύονταν, τραγουδούσαν και κρατούσαν πανό που χαρακτήριζαν τον Ρατζοελίνα «πιόνι της Γαλλίας», λόγω της διπλής του υπηκοότητας και της στήριξης που λαμβάνει από την πρώην αποικιοκρατική δύναμη της Μαδαγασκάρης.

Πολλοί κρατούσαν σημαίες της Μαδαγασκάρης και το χαρακτηριστικό πανό των διαδηλώσεων της Gen Ζ — τη νεκροκεφαλή με τα κόκαλα, εμπνευσμένη από το ιαπωνικό anime One Piece.

Kάποια στιγμή, ο Ραντριανιρίνα ανέβηκε στη σκηνή και ρώτησε: «Είστε έτοιμοι να δεχτείτε μια στρατιωτική ανάληψη εξουσίας;», αποσπώντας επευφημίες από το πλήθος.