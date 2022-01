Μάγια Αγγέλου: Η πρώτη μαύρη γυναίκα που εμφανίζεται σε νόμισμα των ΗΠΑ

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έκοψε νομίσματα με την ποιήτρια Μάγια Αγγέλου, μια κίνηση που καθιστά τη σπουδαία ποιήτρια την πρώτη μαύρη γυναίκα που εμφανίζεται σε νόμισμα των ΗΠΑ.

Η Αγγέλου, ποιήτρια και ακτιβίστρια, ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που έγραψε και ερμήνευσε ποίημα σε μια προεδρική ορκωμοσία.

ADVERTISING

Το 2010, της απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας - το υψηλότερο βραβείο πολιτών των ΗΠΑ - από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Όπως γράφει το BBC, σχεδιάζονται νομίσματα και για άλλες πρωτοπόρες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου μιας αστροναύτη, μιας αρχηγού φυλής και μιας ηθοποιού, ως μέρος του προγράμματος American Women Quarters.

Η Μάγια Αγγέλου ήταν Αμερικανίδα ποιήτρια, τραγουδίστρια, πεζογράφος, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των πολιτών και καθηγήτρια πανεπιστημίου. Κυκλοφόρησε επτά αυτοβιογραφίες, τρεις μελέτες, αρκετές ποιητικές συλλογές, καθώς και μια λίστα από θεατρικές παραστάσεις, ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα μέσα σε 50 χρόνια.

Έλαβε δεκάδες βραβεία και πάνω από 50 τιμητικές διακρίσεις. Η Αγγέλου είναι περισσότερο γνωστή για τις επτά αυτοβιογραφίες της, οι οποίες επικεντρώνονται στην παιδική της ηλικία και στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής της. Η πρώτη αυτοβιογραφία της με τίτλο I Know Why the Caged Bird Sings (1969) περιγράφει την ζωή της μέχρι την ηλικία των 17 ετών και της χάρισε διεθνή αναγνώριση.

Η Μάγια Αγγέλου πέθανε το 2014 σε ηλικία 86 ετών.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις