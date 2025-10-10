Μακρόν: Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει για τον Εμάνουελ Μακρόν. Mέσα στις επόμενες ώρες θα πρέπει να ανακοινώσει το νέο πρωθυπουργό.

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει για τον Εμάνουελ Μακρόν, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων, με βάση αυτά που έχει ήδη ανακοινώσει, θα πρέπει ως το βράδυ να πει ποιον αποφασίζει να ορίσει νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας. Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η πογραμματισμένη για τις 15:30 (ώρα Ελλάδας) συνάντηση του Γαλλου προέδρου με τους εκπροσώπους των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, εξαιρουμένων του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν και της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, που κατήγγειλαν την πραγματοποίηση της.

Σύμφωνα με μία λακωνική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, η συνάντηση «θα πρέπει να είναι μία στιγμή συλλογικής ευθύνης». Οι σοσιαλιστές, οι οικολόγοι και οι κομμουνιστές, που ανήκουν στην αντιπολίτευση και θα είναι παρόντες στη συνάντηση, ανακοίνωσαν ότι προηγουμένως θα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πιθανά ονόματα από όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλά και εκτός αυτών ( βλ. κυβέρνηση τεχνοκρατών)πάνε και έρχονται, με τα κόμματα της αριστεράς να έχουν ξεκαθαρίσει ωστόσο ότι, για να εγγυηθούν μία βιώσιμη πολιτικά κυβέρνηση, θα πρέπει να έχει πρωθυπουργό προερχόμενο από τους κόλπους της, ο οποίος θα θέσει εκ νέου επί τάπητος το συνταξιοδοτικό ζήτημα Από την άλλη το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, που προς το παρόν είναι συμπολιτευόμενο, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα επαναδιαμόρφωσης των ρυθμίσεων που έχουν υιοθετηθεί για το ασφαλιστικό.

Τις τελικές αποφάσεις επί του ζητήματος θα τις λάβει η Εθνοσυνέλευση στο πλαίσιο της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026. Η στήριξη των δύο πολιτικών χώρων θεωρείται ωστόσο λίγο – πολύ απαραίτητη για τον σχηματισμό μίας βιώσιμης πολιτικά κυβέρνησης, δηλαδή μίας κυβέρνησης που δεν θα κινδυνεύει να πέσει έπειτα από πρόταση μομφής στην Εθνοσυνέλευση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.