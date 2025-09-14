March to Gaza Greece: Σάλπαρε το “Οξυγόνο” από τη Σύρο για Γάζα

Ξεκλινησε το ταξίδι του από την Σύρο για τη Γάζα το πλοίο «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής στο Global Sumud Flotilla, με μικρή καθυστέρηση, καθώς το Λιμεναρχείο δεν έχει δώσει τα έγγραφα για τον απόπλου.

Σάλπαρε το πλοίο «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής στο Global Sumud Flotilla από τη Σύρο για τη Γάζα, προκειμένου να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και να στείλει μήνυμα συμπαράστασης στους Παλαιστίνιους.

Αν και ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19:00, υπήρξε μια καθυστέρηση καθώς δεν είχαν εκδοθεί τα απαραίτητα έγγραφα.

Σύμφωνα με το λιμεναρχείο Σύρου, είχαν ζητηθεί κάποια απαραίτητα έγγραφα από το πλοίο, προκειμένου να δοθεί το “πράσινο φως” για να σαλπάρει. Σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση, το Υπουργείο Ναυτιλίας αναφέρει πως τα εν λόγω έγγραφα παραδόθηκαν μόλις 5 λεπτά προτού τον προγραμματισμένο απόπλου. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε καθυστέρηση στον απόπλου.

Αλληλέγγυοι που είχαν συγκεντρωθεί στο νησί και πραγματοποίησαν πορεία προς το Λιμεναρχείο Σύρου, απαιτώντας την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το καράβι, μαζί με άλλα σκάφη από 44 χώρες, θα προσπαθήσει να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και να φέρει στο προσκήνιο τη φωνή του παλαιστινιακού λαού.

Η ελληνική αποστολή μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, την οποία συγκέντρωσαν εκατοντάδες πολίτες στη συναυλία στα Προπύλαια στις 31 Αυγούστου.