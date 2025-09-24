Μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones στην ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ – Δύο νεκροί

Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης ουκρανικών drones στο Νοβοροσίσκ της νότιας Ρωσίας, με το πλήγμα να προκαλεί ζημιές και στο γραφείο του Συνεταιρισμού Αγωγών Κασπίας (CPC).

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν από επίθεση ουκρανών drones στην πόλη Νοβοροσίσκ στη νότια Ρωσία, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ Βένιαμιν Κοντράτιεφ με ανάρτηση του στο δικό το κανάλι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Παράλληλα, το γραφείο του Συνεταιρισμού Αγωγών Κασπίας (CPC), ενός διεθνούς έργου στο οποίο συμμετέχουν η Ρωσία, το Καζακστάν και μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, υπέστη ζημιές. Από τον κύριο αγωγό του CPC μεταφέρεται πετρέλαιο από το δυτικό Καζακστάν και τη Ρωσία προς τον τερματικό σταθμό του Νοβοροσίσκ, για εξαγωγή στις διεθνείς αγορές.

Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική του Κιέβου, που επιδιώκει να πλήξει κρίσιμες στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, ούτως ώστε να αποδυναμωθεί ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και να διαταραχθεί η ροή ενέργειας προς τις διεθνείς αγορές.