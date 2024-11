Μελάνια Τραμπ: Η δεύτερη φορά ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Η Μελάνια Τραμπ γίνεται για δεύτερη φορά η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Τα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με το πώς θα αξιοποιήσει το ρόλο της.

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, η Μελάνια Τραμπ γίνεται για δεύτερη φορά η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που την επαναφέρει στον Λευκό Οίκο και στο διεθνές προσκήνιο. Kατά την επινίκια ομιλία του στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια τη σύζυγό του για τη στήριξή της.

Γεννημένη στις 26 Απριλίου 1970 στο Νόβο Μέστο της Σλοβενίας, η Μελάνια Τραμπ είναι η δεύτερη Πρώτη Κυρία που γεννήθηκε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και η μόνη που απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα μέσω πολιτογράφησης. Η Μελάνια άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία, παρόλο που δεν απέκτησε τον ίδιο δυναμικό και προβεβλημένο ρόλο με άλλες Πρώτες Κυρίες, όπως η Μισέλ Ομπάμα.

Το 2018, η ίδια ανακοίνωσε την καμπάνια ευαισθητοποίησης BE BEST, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός κόσμου για τα παιδιά βασισμένο στην υγιή διαβίωση, την καλοσύνη και τον σεβασμό. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: την ευημερία, που περιλαμβάνει την κοινωνική και συναισθηματική υγεία των παιδιών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έμφαση στην κατανόηση των θετικών αλλά και αρνητικών επιπτώσεων που έχουν στα παιδιά, και την κατάχρηση οπιοειδών, με στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων από τις συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών και την ενημέρωση των ανθρώπων όλων των ηλικιών σχετικά με τις επιβλαβείς συνέπειες των οπιοειδών. Από την έναρξή της, η καμπάνια BE BEST έχει επηρεάσει τοπικές κοινότητες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, φιλοδοξώντας να διαδώσει το μήνυμά της για καλοσύνη και αναδεικνύοντας προγράμματα και υπηρεσίες που βοηθούν τα παιδιά και τις οικογένειες να έχουν την υποστήριξη και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ευημερούν. Η Μελάνια συνεχίζει να εξελίσσει και να διευρύνει την καμπάνια της, βασισμένη στην έρευνα και την πληροφόρηση που αποκομίζει από τις επισκέψεις της σε σχολεία, νοσοκομεία, οργανισμούς και εταιρείες, καθώς και από τις άμεσες συνομιλίες της με παιδιά σχετικά με τις ιδέες και τις ανησυχίες τους.

Με τη νέα θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τα ερωτήματα που ανακύπτουν για τη Μελάνια είναι πολλά: Θα επιλέξει να συνεχίσει με το Be Best, αναπτύσσοντας περισσότερο την πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει; Ή θα επιδιώξει να διευρύνει τη δράση της, εστιάζοντας σε άλλες κοινωνικές ή εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες; Η αμερικανική κοινωνία διανύει μια ταραχώδη περίοδο, με ζητήματα όπως η φυλετική ανισότητα, η ψυχική υγεία, και η ενίσχυση των κοινωνικών δικτύων να βρίσκονται στο προσκήνιο, και αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν θέματα για μια πιο ουσιαστική παρέμβασή της.

Επιπλέον, η ίδια η Μελάνια φαίνεται να έχει υιοθετήσει μια στάση που δεν επιδιώκει τη δημόσια αναγνώριση ή τη μεγάλη έκθεση, και αυτή η διακριτική προσέγγιση ίσως να τη βοηθήσει να διαχειριστεί τις πιέσεις ενός δεύτερου γύρου στον Λευκό Οίκο. Η ίδια έχει επιλέξει και διατηρήσει μια αρκετά αποστασιοποιημένη σχέση με τα ΜΜΕ, και τα μηνύματά της ήταν πάντα… φειδωλά ακόμα και όταν φαινόταν πως είχε πολλά περισσότερα να πει. Αυτό, για κάποιους, ήταν σημάδι διακριτικότητας, ενώ για άλλους αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής, που την κατηγόρησαν για αποστασιοποίηση και περιορισμένη αλληλεπίδραση με τον κόσμο.

Στη δεύτερη ευκαιρία της ως Πρώτη Κυρία, μένει να δείξει αν θα επιδιώξει να αποκτήσει έναν πιο ενεργό ρόλο ή αν θα συνεχίσει να βαδίζει στο μονοπάτι της διακριτικότητας. Οι συνθήκες που επικρατούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και η σημασία της συμμετοχής της σε καίρια κοινωνικά ζητήματα ίσως να τη φέρουν σε έναν ρόλο που απαιτεί μεγαλύτερη ορατότητα και ενέργεια από την πλευρά της.

Υπάρχει περίπτωση η Μελάνια Τραμπ να μην μείνει στον Λευκό Οίκο;

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ κατά την εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ (AP Photo/Evan Vucci)

Ωστόσο, ένα ερώτημα που φαίνεται να απασχολεί αρκετούς είναι αν η Μελάνια θα επιστρέψει για τα καλά στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το «People», το οποίο επικαλείται πηγές από το περιβάλλον της Μελάνια Τραμπ, η μόνιμη επιστροφή της δεν θεωρείται πιθανή.

«Ως Πρώτη Κυρία, φυσικά ο κόσμος θα περιμένει να μετακομίσει στον Λευκό Οίκο και να εκπληρώσει τα καθήκοντά της», ανέφερε μια πηγή στο μέσο, με το ίδιο πρόσωπο να συμπληρώνει πως «ωστόσο, η 54χρονη Μελάνια δεν φαίνεται τόσο πρόθυμη να μείνει εκεί». «Θα έχει το δικό της ιδιωτικό διαμέρισμα εκεί, καθώς και το σπίτι της στη Νέα Υόρκη και στο Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς», αναφέρει η πηγή. «Θα περνά χρόνο και στα τρία αυτά μέρη». Όσο για το αν θα κάνει τον Λευκό Οίκο την κύρια κατοικία της, η πηγή λέει: «Μάλλον όχι».

Με τον 18χρονο Μπάρον Τραμπ να φοιτά στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, η Μελάνια Τραμπ φαίνεται πως σκοπεύει να περνά περισσότερο χρόνο στην πόλη για να είναι κοντά στον γιο της. Θα παρευρίσκεται στις επίσημες εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου όπως πάντα αλλά διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία της, γράφει το People.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, φίλος της οικογένειας Τραμπ δηλώνει πιο κατηγορηματικά η Μελάνια ίσως αποφύγει να επιστρέψει μόνιμα στη διεύθυνση του Λευκού Οίκου.

«Σίγουρα δεν θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για να ζήσει εκεί», λέει η πηγή. «Θα παραμείνει μεταξύ Φλόριντα και Νέας Υόρκης». Από τότε που άφησε τον Λευκό Οίκο το 2020, η Μελάνια απολαμβάνει την παύση από την «δημοσιότητα που δεν της αρέσει», λέει μια άλλη πηγή στο ίδιο μέσο.

Tα απομνημονεύματα της “Μελάνια”

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Στο βιβλίο της που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο Μελάνια, και στο οποίο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στη Φλόριντα. “Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την όμορφη γυναίκα μου Μελάνια, την πρώτη Κυρία, που έχει το νούμερο 1 βιβλίο σε πωλήσεις στην χώρα”, είπε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το BBC, στο νέο βιβλίο της η Μελάνια Τραμπ προχωρά σε αποκαλύψεις για την προσωπική και πολιτική της ζωή, υπερασπίζεται το δικαίωμα της επιλογής σχετικά με τις αμβλώσεις, αναφέρεται την πρώτη συνάντησή της με τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα νυχτερινό κλαμπ στη Νέα Υόρκη και τις «σκληρές» φήμες που κυκλοφόρησαν για τον γιο της, Μπάρον.

1. «Η μαγνητική ενέργεια» του Τραμπ

Η Μελάνια αφιερώνει το πρώτο μέρος του βιβλίου της στη ζωή της όταν ήταν μοντέλο, ένα επάγγελμα που την οδήγησε στη Νέα Υόρκη και στη γνωριμία της με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 1988 σε ένα κλαμπ, όπου ο Τραμπ, συνοδευόμενος από μία «γοητευτική ξανθιά», την πλησίασε. «Με μάγεψε από την πρώτη στιγμή με τη γοητεία και τη χαλαρή του στάση», γράφει η Μελάνια. Παρότι ο Τραμπ της ζήτησε τον αριθμό της, εκείνη προτίμησε να πάρει τον δικό του. Λίγες μέρες αργότερα, τον κάλεσε και ξεκίνησαν τη σχέση τους με ένα ραντεβού στο Seven Springs.

2. Οι φήμες για τον Μπάρον

Σε ένα από τα πιο προσωπικά κεφάλαια του βιβλίου, η Μελάνια μιλά για τις φήμες που κυκλοφόρησαν πως ο γιος της, Μπάρον, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Η κωμικός Ρόζι Ο’Ντόνελ είχε υπαινιχθεί σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο 10 ετών τότε Μπάρον, έπασχε από αυτισμό, σχολιάζοντας τη συμπεριφορά του σε δημόσιες εμφανίσεις. «Με σόκαρε η σκληρότητα αυτή», γράφει η Μελάνια, αναφέροντας πως ένιωσε ότι η Ο’Ντόνελ επιτέθηκε στον γιο της λόγω της αντιπάθειάς της προς τον σύζυγό της. Αυτή η εμπειρία την οδήγησε να ξεκινήσει την πρωτοβουλία Be Best για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού.

3. Στο πλευρό των ισχυρισμών Τραμπ για τις εκλογές του 2020

Παρά τις διαφορές της με τον Τραμπ στο ζήτημα των αμβλώσεων, η Μελάνια φαίνεται να στηρίζει τις απόψεις του για τις εκλογές του 2020, αμφισβητώντας τα αποτελέσματα και τονίζοντας ότι οι ψήφοι έπρεπε να καταμετρηθούν μόνο την ημέρα των εκλογών. Η καταμέτρηση είχε καθυστερήσει λόγω των επιστολικών ψήφων, εξαιτίας της πανδημίας. Η Μελάνια περιγράφει επίσης τη μέρα της 6ης Ιανουαρίου και εξηγεί πως δεν καταδίκασε τη βία τότε, καθώς δεν ήταν «πλήρως ενήμερη» για το τι συνέβαινε στο Καπιτώλιο.

4. Η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Προς το τέλος του βιβλίου της, η Μελάνια περιγράφει την εμπειρία της βλέποντας την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από την τηλεόραση κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης. Η ίδια βρισκόταν στο Μπέντμινστερ, στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν συνέβη το περιστατικό και αναφέρει ότι «είδε το χάος να εκτυλίσσεται», ενώ ο σύζυγός της προστατευόταν από τους άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας.

5. Η στάση υπέρ της επιλογής (pro-choice)

Η Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε τη στάση της υπέρ του δικαιώματος των γυναικών στις αμβλώσεις, σημειώνοντας ότι οι γυναίκες πρέπει να αποφασίζουν αυτόνομα για την εγκυμοσύνη τους χωρίς κρατική παρέμβαση. Η τοποθέτησή της προκάλεσε αντιδράσεις, κυρίως από ακτιβιστές κατά των αμβλώσεων. Παρά τις επικρίσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι την ενθάρρυνε να εκφράσει τη γνώμη της ανοιχτά, λέγοντάς της ότι «πρέπει να γράψεις αυτό που πιστεύεις».