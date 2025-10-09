Μερτς: Η Κυριακή θα μπορούσε να είναι “ιστορική μέρα” για την Μέση Ανατολή

Ο Μερτς εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχειρία στη Γάζα θα φέρει “λίγη εσωτερική ηρεμία” και στη Γερμανία.

Η προσεχής Κυριακή θα μπορούσε να είναι “ιστορική μέρα” για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στην προοπτική απελευθέρωσης των ομήρων που κρατά η Χαμάς και τερματισμού της ένοπλης σύγκρουσης στη Γάζα. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι έπειτα μπορεί να επιστρέψει “λίγη εσωτερική ηρεμία” και στη Γερμανία, ενώ εξέφρασε τη βούληση του Βερολίνου να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

“Η συμφωνία πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ και στη συνέχεια οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν εντός 72 ωρών. Κατόπιν το Ισραήλ θα αποσυρθεί στρατιωτικά από ένα μεγάλο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας”, δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD και εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχειρία στην περιοχή θα φέρει “λίγη εσωτερική ηρεμία” και στη Γερμανία. “Πάνω από όλα, ελπίζω ότι οι Εβραίοι πολίτες θα νιώσουν ξανά ασφαλέστεροι, ότι αυτά τα απαράδεκτα αντισημιτικά περιστατικά θα ανήκουν επίσης στο παρελθόν, ή τουλάχιστον θα είναι σημαντικά λιγότερα. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να διαδηλώνουμε για τους Παλαιστίνιους στη Γερμανία”, τόνισε ο καγκελάριος.

Η Γερμανία θα συμπροεδρεύσει με την Αίγυπτο της διάσκεψης για την ανοικοδόμηση της Γάζας, είπε ακόμη ο Φρίντριχ Μερτς και διευκρίνισε ότι η ανοικοδόμηση ξεκινά “πολύ απλά, με τη δημιουργία σκηνών εκεί, έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν τις πιο βασικές συνθήκες υγιεινής για να ζήσουν μια κάπως ανθρώπινη ζωή”. Ερωτώμενος σχετικά με το εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ο καγκελάριος δήλωσε ότι η επιτροπή του βραβείου έχει λάβει την απόφασή της πολύ καιρό πριν, πολύ πριν τεθεί σε ισχύ αυτή η πιθανή ειρήνη. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί για φέτος, τόνισε ο κ. Μερτς, πρόσθεσε ωστόσο ότι θα καλούσε τον Ντόναλντ Τραμπ “να πετύχει μαζί μας στην Ουκρανία αυτό που έχει τώρα καταφέρει με επιτυχία – πιθανώς με επιτυχία – στο Ισραήλ”. Αν μπορεί να το πετύχει αυτό, σημείωσε, “τότε θα έχει πραγματικά πετύχει μια μεγάλη συνεισφορά”. Αναφερόμενος στο μέλλον της Μέσης Ανατολής, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε επίσης ότι “το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να ζήσουν στο δικό τους κράτος και φέρει ευθύνη για τους ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας”.

Στην ίδια συνέντευξη, ο καγκελάριος αναφέρθηκε ακόμη στις αποφάσεις που έλαβαν σήμερα οι κυβερνητικοί εταίροι για μεταρρυθμίσεις στα θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Συγκεκριμένα για τις αλλαγές στο βασικό προνοιακό επίδομα, διευκρίνισε ότι η έμφαση θα δοθεί κυρίως στην επανένταξη στην αγορά εργασίας και όχι στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της ανεργίας. “Τώρα ανοίγουμε τον δρόμο για λογική και καλή υποστήριξη για όσους τη χρειάζονται, αλλά ανοίγουμε επίσης τον δρόμο για την επιστροφή στην αγορά εργασίας. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος. Πρέπει να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους από όσους λαμβάνουν σήμερα το επίδομα να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας”, πρόσθεσε και επισήμανε ότι, εάν 100.000 άτομα βρουν απασχόληση, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. “Κανείς δεν θα μείνει άστεγος στη Γερμανία. Όλοι όσοι χρειάζονται ένα διαμέρισμα ή μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους, θα την έχουν. Αλλά για όσους δεν εγγράφονται καν στο κέντρο απασχόλησης, πρέπει να υποθέσουμε ότι δεν χρειάζονται τη βοήθεια του κράτους πρόνοιας”, ξεκαθάρισε ο Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στην απόφαση των εταίρων για περικοπή του επιδόματος εάν ο ενδιαφερόμενος δεν πηγαίνει στα ραντεβού του στο γραφείο εύρεσης εργασίας και πλήρη ακύρωσή του εάν «χάσει» τρία ραντεβού.