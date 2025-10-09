Γάζα: Εν αναμονή των υπογραφών για τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς

Σε συμφωνία για εκεχειρία κατέληξαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/10) Ισραήλ και Χαμάς, προκαλώντας στην τοπική και παγκόσμια κοινότητα αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, θα ακολουθήσει υπουργικό και μετά συνεδρίαση της κυβέρνησης για επικύρωση της πρώτης φάσης της συμφωνίας. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στη Live blogging πλατφόρα του NEWS 24/7.

ME MIA MATIA