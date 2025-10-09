LIVE

Γάζα: Εν αναμονή των υπογραφών για τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς

  • 09 Οκτωβρίου 2025 16:49
  • ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Η σελίδα ανανεώθηκε 1 λεπτό πριν

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα