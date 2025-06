MI6: Η πρώτη γυναίκα επικεφαλής εδώ και 116 χρόνια

Ιστορικός διορισμός στη βρετανική μυστική υπηρεσία, καθώς για πρώτη φορά την ηγεσία της MI6 αναλαμβάνει γυναίκα. Ποια είναι η νέα “C”, Blaise Metreweli.

Για πρώτη φορά στην 116χρονη ιστορία της, η Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστή ως MI6, θα έχει γυναίκα επικεφαλής.

Η Μπλεζ Μετρεγουέλι (Blaise Metreweli), η οποία εντάχθηκε στην υπηρεσία το 1999, θα γίνει η 18η επικεφαλής του Οργανισμού, (γνωστής και ως “C”), διαδεχόμενη τον Σερ Ρίτσαρντ Μουρ μέσα στη χρονιά.

Η 47χρονη Μετρεγουέλι είναι σήμερα Γενική Διευθύντρια Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Q), του κρίσιμου τομέα που στοχεύει στο να κρατά μυστικές τις ταυτότητες των μυστικών πρακτόρων, με έμφαση στην αντιμετώπιση εξελιγμένων τεχνολογικών απειλών, όπως η βιομετρική παρακολούθηση της Κίνας.

Η ίδια δήλωσε “υπερήφανη και τιμημένη” που της ανατέθηκε η ηγεσία της MI6, ενώ με τη σειρά του ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τον διορισμό “ιστορικό”, υπογραμμίζοντας ότι έρχεται σε μια στιγμή που “η δουλειά των υπηρεσιών πληροφοριών δεν ήταν ποτέ πιο ζωτικής σημασίας”.

Η MI6 έχει αποστολή τη συλλογή πληροφοριών στο εξωτερικό για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, με κύριες προτεραιότητες την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την αντιμετώπιση εχθρικών κρατικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και η επικεφαλής της είναι το μόνο δημόσια κατονομαζόμενο μέλος της υπηρεσίας.

“Η MI6 παίζει κρίσιμο ρόλο, μαζί με την MI5 και την GCHQ – στη διατήρηση της ασφάλειας του βρετανικού λαού και στην προώθηση των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό”, δήλωσε μετά τον διορισμό της η Μετρεγουέλι, τονίζοντας πως “ανυπομονώ να συνεχίσω αυτό το έργο πλάι στους γενναίους αξιωματικούς και πράκτορες της MI6, καθώς και τους διεθνείς εταίρους μας”.

Η νέα επικεφαλής της MI6, Blaise Metreweli United Kingdom Foreign Office via AP

Ποια είναι η Μπλεζ Μετρεγουέλι

Η Μετρεγουέλι, που σπούδασε ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, έχει διατελέσει σε ανώτατους ρόλους και στην MI5, την εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας, ενώ έχει σημαντική εμπειρία από τις θέσεις της σε Μέση Ανατολή και Ευρώπη.

Το 2024 τιμήθηκε με τον τίτλο Companion of the Order of St Michael and St George (CMG) για τη συμβολή της στη βρετανική εξωτερική πολιτική, στο πλαίσιο των διεθνών διακρίσεων για τα γενέθλια του βασιλιά.

Σε συνέντευξή της στην Telegraph τον Δεκέμβριο του 2021, υπό την κωδική ονομασία “Director K“, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων πως οι απειλές που έχει να διαχειριστεί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι “ποικίλες”.

“Οι απειλές που εξετάζουμε αφορούν κυρίως την προστασία της κυβέρνησης, την προστασία των κρατικών μυστικών, την προστασία του λαού μας, την προστασία της οικονομίας μας, την ευαίσθητη τεχνολογία και τις κρίσιμες γνώσεις”, είχε δηλώσει.

Πρόσθεσε δε ότι “η ρωσική κρατική δραστηριότητα – όχι η ίδια η Ρωσία – παραμένει απειλή” και ότι η Κίνα “αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γνωρίζουμε τον κόσμο και αυτό παρουσιάζει εκπληκτικές ευκαιρίες και απειλές για το Ηνωμένο Βασίλειο”.