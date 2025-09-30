Μια Κινέζα έστησε τη μεγαλύτερη απάτη κρυπτονομισμάτων, αξίας 6,7 δισ. δολαρίων

Η Zhimin Qian καταδικάστηκε για την ηγεσία της μεγαλύτερης απάτης κρυπτονομισμάτων, με 61.000 bitcoin να κατασχέθηκαν και 128.000 θύματα να έχουν εξαπατηθεί.

Η Zhimin Qian, μια Κινέζα που έζησε για χρόνια στο σκοτάδι του παράνομου πλούτου, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη για τον ρόλο της στην πιο μεγάλη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία.

Μια απάτη που εκτείνονταν σε τέσσερα χρόνια, άφησε πίσω της χιλιάδες θύματα και 61.000 bitcoins κατασχεμένα από τις αρχές.

Η καταδίκη της Qian, γνωστή και ως Yadi Zhang, έρχεται μετά από μια επταετή έρευνα που αποκαλύπτει ένα παγκόσμιο δίκτυο ξεπλύματος χρημάτων. Η έρευνα ξεκίνησε το 2018, όταν οι αρχές έλαβαν πληροφορίες για τη μεταφορά εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων. Η Qian, η οποία είχε εξαφανιστεί για πέντε χρόνια, κατάφερε να διαφύγει στην Βρετανία χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και επιχείρησε να ξεπλύνει τα χρήματα αγοράζοντας ακίνητα.

Από την έρευνα, κατασχέθηκαν 61.000 bitcoin από τη Qian, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών. Η αστυνομία ανέφερε ότι η έρευνα αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, καθώς εμπλέκονταν διάφορες δικαιοδοσίες και διεθνείς συνεργασίες.

Η συνεργός και η αλυσίδα του εγκλήματος

Η Qian δεν ήταν μόνη της σε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Συνεργάστηκε με την Jian Wen, εργαζόμενη σε κινέζικο εστιατόριο, η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών και οκτώ μηνών για το ρόλο της στην απάτη.

Η Wen βοήθησε στην ξέπλυμα των χρημάτων και αγόρασε ακίνητα στο Λονδίνο και στο Ντουμπάι, ενώ υποστήριξε πως τα αγόρασε για έναν εργοδότη της από την Κίνα. Ωστόσο, οι αρχές αμφισβήτησαν την προέλευση των χρημάτων και κατέσχεσαν περισσότερα από 300 εκατομμύρια λίρες σε bitcoin.

Όπως γράφει το BBC, η επιχείρηση της Qian εκμεταλλεύτηκε τη δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων στην Κίνα, υποσχόμενη καθημερινά μερίσματα και εγγυημένα κέρδη σε επενδυτές που ήταν κυρίως άπειροι. Τα θύματα, πολλά από τα οποία ήταν άτομα ηλικίας 50-75 ετών, επένδυσαν μεγάλα ποσά σε κρυπτονομίσματα, πιστεύοντας ότι το σχέδιο της Qian θα μεταμόρφωνε την Κίνα σε παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κόμβο.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας της Βρετανίας, Robin Weyell, δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα για να κρύψουν και να μεταφέρουν παράνομα κέρδη, χωρίς να αφήνουν ίχνη.

«Αυτή η υπόθεση, που περιλαμβάνει την μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στη Βρετανία, δείχνει την κλίμακα των εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμα σε αυτούς τους απατεώνες», δήλωσε.