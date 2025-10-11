Μισισίπι: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες από πυροβολισμούς μετά από αγώνα

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 12 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Λίλαντ, στο Μισισίπι, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια της επίθεσης.

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 12 άλλοι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς το Σάββατο (11/10) στο Λίλαντ, στο Μισισίπι, δήλωσαν οι αρχές.

Ο δήμαρχος του Λίλαντ, Τζον Λι, είπε στο CBS News ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), και τέσσερα από τα τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε τοπικά νοσοκομεία. Δεν υπήρξε άμεση πληροφορία για την κατάσταση της υγείας τους.

Δεν υπάρχουν ύποπτοι υπό κράτηση και η έρευνα συνεχίζεται.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κεντρικό δρόμο, δήλωσε ο Λι. Οι άνθρωποι βρίσκονταν στην πόλη για τον αγώνα του λυκείου. Η ιστοσελίδα του σχολικού διαμερίσματος της Λίλαντ δείχνει ότι το σχολείο επρόκειτο να παίξει έναν αγώνα εναντίον του λυκείου του Τσάρλεστον.

Το Λίλαντ είναι μια μικρή πόλη στην κομητεία Ουάσινγκτον με πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους, σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής του 2020.