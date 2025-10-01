Μόναχο: Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα

Εκτός λειτουργίας θα παραμείνει το Oktoberfest, μετά τις απειλές για βόμβα στο Μόναχο. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στο βόρειο Μόναχο, μετά από ισχυρή έκρηξη σε μονοκατοικία που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα και τραυμάτισε άλλον έναν.

Οι αρχές ερευνούν πιθανή σύνδεση με άλλες τοποθεσίες της πόλης, ενώ το Oktoberfest παραμένει σήμερα κλειστό για λόγους ασφαλείας.

Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα στο Μόναχο AP Photo Matthias Schrader

Στην Αστυνομία υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι υπάρχει σχέση με το Oktoberfest. Σε ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Αυτή τη στιγμή ερευνούμε όλες τις πιθανές κατευθύνσεις. Εξετάζουμε πιθανές συνδέσεις με άλλα μέρη στο Μόναχο, μεταξύ των οποίων και το Theresienwiese».

Το πρωί της Τετάρτης, οι κάτοικοι του Μονάχου ξύπνησαν με τη σειρήνα του συναγερμού. Μια μονοκατοικία στα βόρεια της πόλης εξερράγη, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του και ένας ακόμη να τραυματιστεί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεκρός είχε τοποθετήσει εκρηκτικά στην κατοικία των γονέων του, τα πυροδότησε και κατόπιν αυτοκτόνησε.

Η έκρηξη προκάλεσε επίσης μεγάλη πυρκαγιά, ενώ οι αναφορές για πυροβολισμούς και σοβαρά τραυματισμένο άνδρα παραμένουν υπό διερεύνηση. Η αστυνομία έχει αποκλείσει ευρύτατες περιοχές γύρω από το σημείο και πραγματοποιεί έρευνες σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης, καλώντας τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του Oktoberfest να απομακρυνθούν από τον χώρο.

Ο δήμαρχος του Μονάχου, Ντίτερ Ράιτερ, έκανε λόγο για «επιβεβαιωμένη απειλή εκρηκτικών» στο φεστιβάλ, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το Oktoberfest σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπιστεί γράμμα από τον δράστη της πρωινής έκρηξης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς για να διαπιστωθεί εάν η επίθεση συνδέεται με άλλες τοποθεσίες της πόλης.

Η πόλη παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, καθώς οι έρευνες για εκρηκτικά και πιθανούς συνεργούς είναι σε πλήρη εξέλιξη.