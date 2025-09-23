“Μπλόκο” στον Μακρόν λόγω Τραμπ: “Περιμένω στον δρόμο εξαιτίας σου”

Απρόοπτο για τον Γάλλο πρόεδρο στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου τον σταμάτησαν για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του.

“Μπλόκο” επέβαλαν το βράδυ της Δευτέρας (22/9), οι αστυνομικές αρχές στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η αστυνομία είχε αποκλείσει τους δρόμους για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ και σταμάτησε το αυτοκίνητο του Γάλλου προέδρου, την ώρα που έφευγε από τον ΟΗΕ, όπου είχε ανακοινώσει επίσημα την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία.

«Λυπάμαι, κύριε Πρόεδρε, όλα είναι μπλοκαρισμένα αυτή τη στιγμή» ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς στον Μακρόν.

Αστειευόμενος ο Γάλλος πρόεδρος τηλεφώνησε στον Τραμπ και του είπε: «Μάντεψε, σε περιμένω στον δρόμο γιατί όλα είναι αποκλεισμένα για σένα».

Μετά από κάποια λεπτά, ο δρόμος άνοιξε αλλά μόνο για τους πεζούς. Έτσι, ο Εμανουέλ Μακρόν κατευθύνθηκε προς τη Γαλλική Πρεσβεία με τα πόδια. Καθ’ οδόν φωτογραφήθηκε, μάλιστα, με περαστικούς.