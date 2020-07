Μ. Μπουχανί: Χρειάστηκε να πάρει το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας για να του δοθεί άσυλο

Μετά από 7 χρόνια παραμονής σε καμπ που βρίσκεται σε ερημικό τοπίο στην Παπούα-Νέα Γουίνεα ο Μπεχρούς Μπουχανί κατάφερε, επιτέλους, να εξασφαλίσει άσυλο στη Νέα Ζηλανδία.

Ο Κούρδος δημοσιογράφος και συγγραφέας χρειάστηκε αυτά τα επτά χρόνια να ξεπεράσει τον εαυτό το κάνοντας γνωστή την ιστορία του κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.

Εγραψε, εκμεταλλευόμενος το αστείρευτο συγγραφικό του ταλέντο, για τις κάκιστες συνθήκες διαβίωσης στην Παπούα Νέα Γουινέα, στα καμπ της οποίας πολλοί μετανάστες έχουν αυτοκτονήσει.

Ενα από τα έργα του στα χρόνια του εγκλεισμού του, το "No friend but the Mountains", έφτασε να κερδίσει το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας το 2019 και κάπου εκεί η μοίρα του Κούρδου δημιουργού άρχισε να αλλάζει.

Αρχικά τον προηγούμενο Νοέμβριο του δόθηκε η άδεια να παρακολουθήσει στη Νέα Ζηλανδία φεστιβάλ συγγραφέων ενώ την προηγούμενη εβδομάδα έμαθε ότι η αίτησή του για παραχώρηση ασύλου στο ίδιο κράτος έγινε δεκτή.

Πλέον, τον περιμένει μία αλλη ζωή σ' ένα σαφώς πιο φιλόξενο κράτος.