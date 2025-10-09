Ο Νετανιάχου σφυροκοπά τη Γάζα στο “παρά πέντε” της συμφωνίας

Μπορεί ο κόσμος να πανηγυρίζει την συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς αλλά στη Λωρίδα της Γάζας τα τανκς δεν έχουν σωπάσει ακόμα. Ο Νετανιάχου εκμεταλλεύεται μέχρι και τις τελευταίες πριν την εκεχειρία.

Ισραηλινά τανκς άνοιξαν πυρ σε τουλάχιστον ένα σημείο της Λωρίδας της Γάζας, μόλις λίγες ώρες πριν το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.

Βίντεο δείχνουν ισραηλινά τανκς να πυροβολούν προς τα νότια, κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Αλ-Ρασίντ, σε μια προσπάθεια να εμποδιστεί η κίνηση ανθρώπων προς τα βόρεια και την Πόλη της Γάζας, γράφει το CNN. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν διατάξει την εκκένωση της πόλης τον προηγούμενο μήνα.

Η Πολιτική Άμυνα της Γάζας εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους των νοτίων περιοχών της Λωρίδας «να μην μετακινηθούν ή επιστρέψουν αυτή τη στιγμή και να περιμένουν μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές, που θα επιβεβαιώνει ότι επιτρέπεται η επιστροφή και ότι οι δυνάμεις κατοχής έχουν απομακρυνθεί από την οδό Αλ-Ρασίντ και τις γύρω περιοχές».

Αναφέρει επίσης ότι «οι δυνάμεις κατοχής παραμένουν σε ορισμένες επικίνδυνες περιοχές και … η ανεξέλεγκτη μετακίνηση μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή των πολιτών».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, προέτρεψε επίσης τους πολίτες «να είναι προσεκτικοί κατά τις τελευταίες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους».

«Η κατοχή εξακολουθεί να εμποδίζει τη διέλευση μεταξύ βόρειας και νότιας Λωρίδας της Γάζας. Καλούμε τους πολίτες να περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση που θα επιβεβαιώνει την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε.

Παράλληλα, ένα άτομο σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον διευθυντή του Νοσοκομείου Αλ-Σίφα, Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Σημειώνεται πως, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει στις 6:00 μ.μ. για να συζητήσει το «σχέδιο για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, που δημοσιεύτηκε από την κυβέρνηση στον ιστότοπό της, το σχέδιο θα παρουσιαστεί στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το υπουργικό συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές. Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, πρέπει επίσης να δοθούν 48 ώρες στους Ισραηλινούς για να υποβάλουν νομικές προσφυγές κατά οποιωνδήποτε ονομάτων εμφανίζονται.