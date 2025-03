NASA: “Πάτησαν” Γη μετά από εννιά μήνες οι δύο αστροναύτες- Η επιστροφή τους σε εικόνες

Στη Γη βρίσκονται και πάλι οι δύο αστροναύτες που βρίσκονταν αποκλεισμένοι στο Διάστημα επί 9 μήνες.

17 ώρες διήρκεσε το ταξίδι της επιστροφής στη Γη για τους δύο αστροναύτες, Suni Williams και Butch Wilmore, που επί 286 ημέρες βρίσκονταν αποκλεισμένοι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

“Ξεκινά η διαδικασία εξόδου τροχιάς“, ήταν η ανακοίνωση που ακούστηκε από το κέντρο ελέγχου, ξεκινώντας έτσι η αντίστροφη μέτρηση για την προσθαλάσσωση της κάψουλας της SpaceX που μετέφερε τους δύο αστροναύτες, μαζί με τον Αμερικανό αστροναύτη Nick Hague και τον Ρώσο κοσμοναύτη Aleksandr Gorbunov.

Στις 5:57 μ.μ. ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ (9:57 μ.μ. GMT), η κάψουλα προσθαλασσώθηκε χωρίς απρόοπτα στον Κόλπο του Μεξικού, στα ανοικτά των ακτών του Ταλαχάσι, στη Φλόριντα, με έναν ωκεανό “ήρεμο, σαν γυαλί”, όπως είπε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής της NASA, να τους υποδέχεται και τους υπαλλήλους της NASA στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον, να πανηγυρίζουν.

Τέσσερα αλεξίπτωτα επιβράδυναν την κάψουλα από την ταχύτητα των 27.359 χλμ./ώρα την οποία είχε πριν εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης και μία φωνή από το κέντρο ελέγχου είπε: “Και… προσθαλάσσωση. Η ομάδα Crew-9 επέστρεψε στη Γη. Νικ, Αλεξάντρ, Μπουτς και Σούνη, εκ μέρους της SpaceX, καλώς ήρθατε σπίτι“, λίγο πριν εμφανιστεί μία ομάδα δελφινιών για να “επιθεωρήσει” το σκάφος που έπλεε.

“Τι διαδρομή! Βλέπω μια κάψουλα γεμάτη χαμόγελα, από αυτί σε αυτί“, απάντησε ο Nicholas Hague, ένας από τους αστροναύτες που συμμετείχαν στην αποστολή.

Ο Hague ήταν ο πρώτος που βγήκε από την κάψουλα, ενώ ακολούθησαν ο Gorbunov και έπειτα η Suni Williams και ο Butch Wilmore, οι οποίοι έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα και ζητωκραυγές από την ομάδα ανάκτησης.

Η Suni Williams και ο Butch Wilmore έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) στις 6 Ιουνίου πέρυσι με το Starliner ως οι μοναδικοί επιβάτες της πρώτης επανδρωμένης δοκιμαστικής πτήσης του διαστημικού σκάφους της Boeing και αφού αξιολογούσαν τις δυνατότητες σύνδεσης και επιχειρησιακής λειτουργίας της κάψουλας, θα επέστρεφαν στη Γη σε 8 μέρες.

Ωστόσο, μια σειρά τεχνικών προβλημάτων και ανησυχιών για την ασφάλειά τους οδήγησαν τη NASA και την Boeing να στείλουν την κάψουλα πίσω στη Γη άδεια τον Σεπτέμβριο και να παρατείνουν τη διαμονή του ζευγαριού, κάνοντάς τους μέλη του πληρώματος στον Διαστημικό Σταθμό.

Η επιστροφή των αστροναυτών σε εικόνες:

Ο Butch Wilmore, ο Alexander Gorbunov και οι αστροναύτες της NASA Nick Hague και Suni Williams μετά την προσθαλάσσωσή τους 2025 Keegan Barber/NASA via AP)

Ο αστροναύτης της NASA Butch Wilmore 2025 Keegan Barber/NASA via AP

Η αστροναύτης της NASA Suni Williams 2025 Keegan Barber/NASA via AP

Ο Ρώσος Αλεξάντερ Γκορμπούνοφ 2025 Keegan Barber/NASA via AP

Ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης στην κάψουλα της SpaceX λίγο μετά την προσθαλάσσωσή της με τους αστροναύτες της NASA και ένα δελφίνι στα ανοικτά της ακτής του Tallahassee 2025 Keegan Barber/NASA via AP

Η κάψουλα της SpaceX προσθαλασσώνεται στον Κόλπο του Μεξικού 2025 Keegan Barber/NASA via AP

Η κάψουλα της SpaceX προσθαλασσώνεται στον Κόλπο του Μεξικού 2025 SpaceX via AP

Η κάψουλα της SpaceX προσθαλασσώνεται στον Κόλπο του Μεξικού 2025 NASA via AP

Η κάψουλα της SpaceX προσθαλασσώνεται στον Κόλπο του Μεξικού 2025 NASA via AP

Υπάλληλοι της NASA πανηγυρίζουν την προσθαλάσσωση της κάψουλας Space Χ 2025 Ashley Landis/AP Photo

Πώς βλάπτει το σώμα η τόσο μεγάλη παραμονή στο διάστημα;

Η παραμονή για μήνες σε συνθήκες μικροβαρύτητας είναι ιδιαίτερα σκληρή για το σώμα. Χωρίς τη βαρυτική έλξη της Γης, οι μύες συρρικνώνονται, τα οστά αδυνατίζουν και τα υγρά του σώματος μετατοπίζονται.

Οι αστροναύτες χάνουν γρήγορα μυϊκή μάζα, καθώς δεν χρησιμοποιούν τα πόδια τους για να στηρίξουν το βάρος τους. Τα οστά τους γίνονται εύθραυστα και χάνουν το 1% της οστικής τους μάζας κάθε μήνα, κάτι που ισοδυναμεί με έναν ολόκληρο χρόνο γήρανσης στη Γη.

Η ακτινοβολία αποτελεί επίσης ένα σοβαρό ζήτημα. Αν και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός προστατεύεται από την μαγνητόσφαιρα της Γης, οι αστροναύτες σε αποστολές διάρκειας έξι μηνών ή και περισσότερο, δέχονται πάνω από 10 φορές περισσότερη ακτινοβολία από ό,τι η φυσική ακτινοβολία στη Γη. Η παρατεταμένη έκθεση συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου και πιθανή γνωστική εξασθένηση.

Μάζα σώματος και υγρά: Οι αστροναύτες χάνουν περίπου το 20% των σωματικών τους υγρών και το 5% της σωματικής τους μάζας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο διάστημα.

Μύες: Η μικροβαρύτητα προκαλεί ατροφία των μυών, αλλά η άσκηση για δύο ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα, καθώς και τα συμπληρώματα, μπορούν να μειώσουν την απώλεια μυϊκής μάζας.

Δέρμα: Το δέρμα γίνεται λεπτότερο, σκίζεται εύκολα και επουλώνεται πιο αργά στο διάστημα.

Μάτια: Η μικροβαρύτητα επηρεάζει την όραση, ενώ η ακτινοβολία αυξάνει τον κίνδυνο για καταρράκτη.

DNA: Τα περισσότερα γονίδια επανέρχονται μετά την επιστροφή στη Γη, αλλά περίπου το 7 τοις εκατό παραμένουν διαταραγμένα.

Ψυχοσωματική υγεία και γνωστική λειτουργία: Η ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο και εμφάνιση της νόσου Alzheimer. Το διάστημα διαταράσσει τον προσανατολισμό, προκαλώντας ναυτία.

Καρδιοαγγειακό σύστημα: Η κυκλοφορία του αίματος επιβραδύνεται και η παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων μειώνεται. Η καρδιακή αρρυθμία είναι συχνή.

Ανοσοποιητικό σύστημα: Το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί. Η έκθεση στην ακτινοβολία για έξι μήνες στο διάστημα ισοδυναμεί με 10 φορές την ετήσια έκθεση στη Γη.

Οστά: 1% της οστικής μάζας χάνεται κάθε μήνα. Οι αστροναύτες γίνονται ψηλότεροι επειδή η σπονδυλική τους στήλη διαστέλλεται ενώ βρίσκονται σε τροχιά.

