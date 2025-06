Αστρικές διαδρομές γυναικών: 100 Χρόνια Cecilia Payne

Μια ξεχωριστή εκδήλωση σε περιμένει κατά το θερινό ηλιοστάσιο, στις 21/6, στο Αστεροσκοπείο στο Θησείο.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μας καλεί κατά το θερινό ηλιοστάσιο στις 21/6/2025 στο Αστεροσκοπείο στο Θησείο σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην πρωτοπόρο αστρονόμο Cecilia Payne, με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από την δημοσίευση της διδακτορικής της διατριβής με θέμα:

“Αστρικές ατμόσφαιρες: Συμβολή στην παρατηρησιακή μελέτη υψηλών θερμοκρασιών στα στρώματα αναστροφής των αστέρων“.

Η διατριβή ολοκληρώθηκε το 1925 στο Κολέγιο Ράντκλιφ – σήμερα μέρος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Η Σεσίλια Πέιν εδραίωσε το γεγονός ότι το υδρογόνο αποτελεί το κυριότερο συστατικό των αστέρων. Στην διατριβή της συσχέτισε με ακρίβεια τους φασματικούς τύπους των αστέρων με τις πραγματικές επιφανειακές θερμοκρασίες τους, εφαρμόζοντας τη θεωρία του ιονισμού. Η εργασία της υπήρξε ιδιοφυής και πρωτοποριακή, αφού η Σεσίλια Πέιν απέδειξε ότι ο Ήλιος αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, το οποίο είναι και το πλέον άφθονο στοιχείο στο σύμπαν.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν τέσσερις γυναίκες της επιστήμης και μια καλλιτέχνιδα, οι οποίες εμπνεόμενες από το έργο της σπουδαίας αστρονόμου, θα εισηγηθούν με τις παρακάτω παρουσιάσεις:

Δρ. Άλκηστη Μπονάνου, Δ/ντρια Ερευνών ΕΑΑ

“100 Χρόνια Stellar Atmospheres: Η Επανάσταση της Cecilia Payne”

Δρ. Ελένη Βαρδουλάκη, αστροφυσικός ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ & NAEC-GR IAU

“Γυναίκες που χάραξαν την πορεία της σύγχρονης Αστρονομίας”

Δρ. Όλγα Συκιώτη, Δ/ντρια Ερευνών ΕΑΑ

“Γυναικείες τροχιές σε Σεληνιακό Φως”

Δρ. Φιόρη- Αναστασία Μεταλληνού, αστροφυσικός ΕΑΑ, εθνική εκπρόσωπος διάχυσης της Αστρονομίας της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης.

“Η θεώρηση του κόσμου μέσω της Αρμονίας των Σφαιρών”

Ισμήνη Δασκαρόλη, εικαστικός

προβολή video art: “The Word – Ο Λόγος”

* Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τηρείται σειρά προτεραιότητας κατά την άφιξη.

* Η εκδήλωση υποστηρίζεται από:

Την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΕΙΦΚΔ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το Γραφείο Διάχυσης Αστρονομίας της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU Office for Astronomy Outreach) στην Ελλάδα.

To Γραφείο Εκπαίδευσης στην Αστρονομία της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU Office of Astronomy for Education) στην Ελλάδα.