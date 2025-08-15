Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη στo Μανχάταν

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, εξερράγη μια φιάλη υγραερίου με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε κτίριο. Υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς δύο πυροσβεστών

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (τοπική ώρα) σε γειτονία του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από συγκέντρωση αερίου στο υπόγειο ενός κτιρίου. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και διασώστες επιχειρούν στην περιοχή, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς δύο πυροσβεστών.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, δεν υπήρχαν ένοικοι στα διαμερίσματα. Η φωτιά έφτασε μέχρι την οροφή και τους επάνω ορόφους, ενώ η πηγή του καπνού στην οροφή φαινόταν να είναι έπιπλα.