Νέα Υόρκη: Κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο στο Μπρονξ – Αναφορές για έκρηξη

Μια έκρηξη φαίνεται να προκάλεσε μερική κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου στο Μπρονξ. Σε εξέλιξη επιχειρήσεις της πυροσβεστικής για τυχόν εγκλωβισμένους.

Πολυώροφο κτίριο στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης κατέρρευσε μερικώς την Τετάρτη (01/10), μετά από έκρηξη, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης έχει σπεύσει στο σημείο, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό “μεγάλη έκτακτη ανάγκη”, ενώ ανεπιβεβαίωτα βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν ένα μεγάλο τμήμα ενός ψηλού κτηρίου να έχει καταρρεύσει.

Οι επιχειρήσεις στο σημείο συνεχίζονται. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια, χρησιμοποιώντας drones και σκύλους για να βεβαιωθούν ότι κανείς δεν είναι παγιδευμένος κάτω από τα ερείπια, όπως μεταδίδει το CBS News.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και κανένα από τα διαμερίσματα δεν επηρεάστηκε, σύμφωνα με τις αρχές της Νέας Υόρκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης δήλωσε αρχικά ότι έλαβε αναφορές για έκρηξη στον χώρο – ωστόσο, παραμένει ασαφές αν συνέβη έκρηξη.