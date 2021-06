Νεκρή η ηθοποιός Λίζα Μπέινς - Οδηγός την παρέσυρε και την εγκατέλειψε

Η διάσημη ηθοποιός Λίζα Μπέινς έχασε τη ζωή της σε ηλικία 65 ετών, μετά από τροχαίο και εγκατάλειψη θύματος.

Συγκεκριμένα, η Μπέινς χτυπήθηκε από ηλεκτρικό σκούτερ στις 4 Ιουνίου, ενώ περπατούσε σε μια διάβαση πεζών στο Μανχάταν, πηγαίνοντας στην παλιά της δραματική σχολή Τζούλιαρντ. Ο οδηγός που παρέσυρε την ηθοποιό, την εγκατέλειψε.

Από το χτύπημα, η ηθοποιός τραυματίστηκε σοβαρά στον εγκέφαλο και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Mount Sinai Morningside, έως ότου άφησε την τελευταία της πνοή στις 14 Ιουνίου.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε στο BBC ότι η Μπέινς χτυπήθηκε από σκούτερ και δήλωσε πως, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν συλλήψεις, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Η σύζυγός της, Κάθριν Κράνχολντ, προχώρησε σε αναρτήσεις στο twitter για την τραγική απώλεια της ηθοποιού.

Η Μπέινς ήταν πολύ γνωστή για τον ρόλο της Μέριμπεθ Έλιοτ στο ψυχολογικό θρίλερ "Gone Girl" του Ντέιβιντ Φίντσερ το 2014, αλλά και της Μπόνι στην ταινία "Cocktail" μαζί με τον Τομ Κρουζ. Έπαιξε, επίσης, σε άλλες ταινίες όπως το "A Cure for Wellness".

Η Αμερικανίδα ηθοποιός είχε εμφανιστεί και στην τηλεόραση, στις σειρές: "One Life to Live", "China Beach", "The Royal Pains" και "Nashville".

