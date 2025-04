Νεκρή η Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ που είχε γράψει “Αν πεθάνω, θέλω έναν ηχηρό θάνατο”

Η Φατίμα Χασούνα, η οποία κατέγραφε τον πόλεμο στη Γάζα επί 18 μήνες σκοτώθηκε μαζί με 10 μέλη της οικογένειάς της σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον γάμο της.

Συγκλονίζει η ιστορία της Φατίμα Χασούνα, της Παλαιστίνιας φωτορεπόρτερ, η οποία είχε γράψει πως αν ήταν να πεθάνει, θα ήθελε ο θάνατός της να ακουστεί. Σε ηλικία 25 ετών, έχοντας αφιερώσει τους τελευταίους 18 μήνες στην καταγραφή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έχασε τη ζωή της από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Μέσα από τον φωτογραφικό της φακό κατέγραφε αεροπορικές επιδρομές, τον βομβαρδισμό του ίδιου της του σπιτιού, τον ξεριζωμό χιλιάδων ανθρώπων, αλλά και τη δολοφονία 11 μελών της οικογένειάς της.

“Δεν θέλω να είμαι απλώς μια έκτακτη είδηση, ένας αριθμός. Θέλω ο θάνατός μου να ακουστεί σε όλο τον κόσμο, να αφήσει αποτύπωμα στον χρόνο. Να γίνει εικόνα που δεν μπορεί να θαφτεί“, είχε γράψει η ίδια στα social media.

Την Τετάρτη, λίγες ημέρες πριν από το γάμο της, η 25χρονη Χασούνα σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε το σπίτι της στη βόρεια Γάζα. Δέκα μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένης της εγκύου αδελφής της, σκοτώθηκαν επίσης.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση εναντίον ενός μέλους της Χαμάς που εμπλέκεται σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και αμάχων.

Μόλις μία ημέρα πριν βρει τραγικό θάνατο από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, ανακοινώθηκε πως ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της Φατίμα Χασούνα θα έκανε πρεμιέρα σε ανεξάρτητο γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου που διεξάγεται παράλληλα με τις Κάννες.

Το φιλμ, με τίτλο “Put Your Soul on Your Hand and Walk“, της Ιρανής σκηνοθέτιδας Σεπιτέ Φαρσί αφηγείται την καθημερινότητα στη Γάζα από τότε που ξεκίνησε η ισραηλινή επίθεση, μέσα από βιντεοκλήσεις που αντάλλασσαν η Χασούνα με τη Φαρσί. Μέσα από αυτές τις εικόνες, η Χασούνα γίνεται ο “φακός” της σκηνοθέτιδας στην εμπόλεμη περιοχή, όπως η ίδια περιγράφει: “Ήταν τα μάτια μου στη Γάζα… γεμάτη φωτιά και ζωή. Κατέγραψα τα γέλια της, τα δάκρυά της, τις ελπίδες της και την κατάθλιψή της“.

“Ήταν τόσο φωτεινή, τόσο ταλαντούχα. Όταν δείτε την ταινία θα καταλάβετε”, δήλωσε η Farsi στο Deadline. “Της είχα μιλήσει λίγες ώρες πριν για να της πω ότι η ταινία ήταν στις Κάννες και να την προσκαλέσω“.

Η Φαρσί, η οποία ζει εξόριστη στη Γαλλία, δήλωσε ότι φοβόταν ότι η Χασούνα είχε στοχοποιηθεί για το έργο της ως φωτορεπόρτερ και τη συμμετοχή της στο φιλμ που είχε μόλις ανακοινωθεί.

Η Λωρίδα της Γάζας έχει εξελιχθεί στον πιο θανατηφόρο τόπο για δημοσιογράφους τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2023 έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 170 εργαζόμενοι στον Τύπο, με κάποιες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στους 206.