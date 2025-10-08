Νετανιάχου για συμφωνία με Χαμάς: “Θα φέρουμε όλους τους όμηρους στα σπίτια τους”

Η πρώτη δήλωση Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ περί επίτευξης συμφωνίας για την πρώτη φάση του σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα.

Στην πρώτη τοποθέτησή του αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι Χαμάς και Ισραήλ συμφώνησαν για την πρώτη φάση του σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε (σ.σ.: τους ομήρους) όλους πίσω στα σπίτια τους».

Στη συνέχεια, σε νεότερη ανάρτησή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η σημερινή «είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ» και πρόσθεσε ότι θα συγκαλέσει την Πέμπτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου για να εγκρίνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Επιπλέον ευχαρίστησε τους Ισραηλινούς στρατιώτες, τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για «την κινητοποίησή τους σε αυτή την ιερή αποστολή απελευθέρωσης των ομήρων.»

Τηλεφωνική συνομιλία Νετανιάχου – Τραμπ

Όπως ανέφεραν εκπρόσωποι του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Νετανιάχου και Τραμπ «είχαν μια πολύ συγκινητική και θερμή συνομιλία και συνεχάρησαν ο ένας τον άλλον για το ιστορικό επίτευγμα της υπογραφής της συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Κατά τις ίδιες πηγές ο Ισραηλινός ηγέτης ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ «για όλες τις προσπάθειές του και την παγκόσμια ηγεσία του», ενώ ο Τραμπ, με τη σειρά του, ευχαρίστησε τον Νετανιάχου «για την αποφασιστική του ηγεσία και τις ενέργειες που ανέλαβε».

«Οι δύο συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή τους συνεργασία», προστίθεται στην ανακοίνωση, ενώ σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει πλέον προσκληθεί να μιλήσει στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Την είδηση περί επίτευξης συμφωνίας για τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας επιβεβαίωσε εκτός του προέδρου των ΗΠΑ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζίντ αλ Ανσάρι μέσω X.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα, πρόσθεσε, ωστόσο πιθανώς θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, στην απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και στην είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο.

Παλαιστινιακή πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση 20 ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη ζωή μονομιάς από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η απελευθέρωση των ομήρων πιθανώς να λάβει χώρα τη Δευτέρα (13/10), ωστόσο όπως είπε «η Χαμάς ίσως προσπαθήσει να το επισπεύσει.» Η κυβέρνηση του Ισραήλ αναμένει οι όμηροι να αρχίσουν να αφήνονται ελεύθεροι μεθαύριο Σάββατο (11/10).