Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του που εξέπεμπαν αισιοδοξία και την «εισβολή» του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σε εκδήλωση προκειμένου να παραδώσει σχετικό σημείωμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (9/10), κι ενώ οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς έβαιναν στο τέλος της τρίτης ημέρας με τα μηνύματα από όλες τις πλευρές να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα για την επίτευξη ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να ανακοινώσει συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου 20 σημείων, που θα επιτρέψει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και την απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

«Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν υπογράψει την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως πρώτο βήμα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη. Όλα τα μέρη θα αντιμετωπιστούν δίκαια!

Αυτή είναι μια ΜΕΓΑΛΗ μέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλες τις γειτονικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το ιστορικό και άνευ προηγουμένου γεγονός. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ!»

Νετανιάχου: Σπουδαία ημέρα για το Ισραήλ

Στην πρώτη αντίδρασή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα του θα πάρει πίσω όλους τους ομήρους από τη Γάζα. «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους σπίτι». Ο ίδιος αποκάλεσε αυτή την ημέρα «μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ» και είπε ότι η χώρα θα μπορούσε να συνεχίσει να επιτυγχάνει τους στόχους της και να επεκτείνει την ειρήνη με τους γείτονές της.

Τις προσεχείς ώρες, ο Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο για να επικυρώσει τη συμφωνία.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι ο Λευκός Οίκος εκτιμά πως η απελευθέρωση των ομήρων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, αν και είναι πιθανό οι διαδικασίες να επισπευσθούν και να λάβουν χώρα εντός του Σαββατοκύριακου.

Χαμάς: Η συμφωνία «προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα»

Από την πλευρά της, η Χαμάς κάνει λόγο για επίτευξη συμφωνίας «που προβλέπει το τέλος του πολέμου στη Γάζα, την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής από την περιοχή, την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανταλλαγή κρατουμένων».

Η Χαμάς ευχαριστεί όλους τους μεσολαβητές που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις: το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, ενώ ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται προς τον Ντόναλντ Τραμπ. «Εκτιμούμε επίσης τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να επιτύχει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας» αναφέρεται στη δήλωση.

Η Χαμάς προτρέπει επίσης τους μεσολαβητές να υποχρεώσουν το Ισραήλ «να τηρήσει πλήρως τους όρους της συμφωνίας και να μην του επιτρέψουν να αποφύγει ή να καθυστερήσει την εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί».

Ομάδα Παλαιστινίων κάθεται έξω από μια σκηνή σε έναν προσωρινό καταυλισμό στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

ΥΠΕΞ Κατάρ: «Οι λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν σύντομα»

Σε σχετική ανακοίνωση για την επίτευξη συμφωνίας προέβη και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζίντ αλ Ανσάρι μέσω X. «Επιτεύχθηκε συμφωνία για τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο».

«Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα» πρόσθεσε.

Λίγο πριν την ανακοίνωση, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια συναντήθηκε με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου προκειμένου να οριστικοποιηθεί η «ιστορική» συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε πηγή με γνώση της κατάστασης.

Ορισμένα ακανθώδη θέματα θα συζητηθούν μεταγενέστερα

Το μήνυμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σχεδόν ακριβώς δύο ώρες αφότου έλαβε ένα σημείωμα από τον κορυφαίο διπλωμάτη του, το οποίο έλεγε ότι υπήρχε μια ανάρτηση στο Truth Social που περίμενε την έγκρισή του.

Στο μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει δύο από τα κορυφαία ζητήματα στα οποία εργάζονταν οι διαπραγματευτές αυτή την εβδομάδα στην Αίγυπτο: α) την απελευθέρωση ομήρων και β) την αποχώρηση του Ισραήλ από ορισμένα μέρη της Γάζας.

Ωστόσο, δεν αναφέρει άλλα ακανθώδη θέματα που θα πρέπει να επιλυθούν, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς και της μελλοντικής διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας. Ο Τραμπ φαίνεται να υπονοεί στην ανάρτησή του ότι αυτά θα συζητηθούν μεταγενέστερα, σε μια επόμενη φάση των συνομιλιών. Η ανακοίνωση της Τετάρτης, λέει, πως είναι τα «πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη».

AP/Abdel Kareem Hana

Ο Ρούμπιο διέκοψε δηλώσεις του Τραμπ – Το σημείωμα που παρέδωσε για τη Γάζα

Σημειώνεται πως, νωρίτερα, ο Τραμπ είχε συμμεριστεί την αισιοδοξία του για αίσια έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών, ενώ αποκάλυψε ότι ενδέχεται να μεταβεί στη Μέση Ανατολή προς το τέλος της εβδομάδας, γνωστοποιώντας ότι μια συμφωνία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ φαινόταν ότι είναι «πολύ κοντά».

Οι εν λόγω δηλώσεις έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια Στρογγυλής Τράπεζας στον Λευκό Οίκο, όπου ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έσπευσε να παραδώσει χειρόγραφο σημείωμα στον Ντόναλντ Τραμπ, διακόπτοντας τη συζήτηση.

«Μόλις έλαβα ένα σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών που αναφέρει ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή και ότι θα με χρειαστούν άμεσα» έσπευσε να πει ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το CNN, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν βρισκόταν αρχικά στην αίθουσα. Όταν εισήλθε, κάθισε σε μια καρέκλα όπου ήταν προηγουμένως η προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς. Λίγο αφότου κάθισε, παρενέβη για να παραδώσει το χειρόγραφο σημείωμα στον πρόεδρο.

Όπως διακρίνεται και στη φωτογραφία του Evan Vucci, για λογαριασμό του Associated Press, στο εν λόγω σημείωμα φαίνεται να αναγράφεται πως η συμφωνία για τη Γάζα είναι «πολύ κοντά».

«…Χρειάζεται να εγκρίνετε σύντομα μια ανάρτηση στο Truth social, ώστε να μπορείτε να ανακοινώσετε πρώτος τη συμφωνία» προστίθετο στο σημείωμα.

Στη συνέχεια, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου προανήγγειλε μια ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, όπως κι έγινε δηλαδή με την ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο πλευρών.