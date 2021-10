Netflix: Σάλος με το νέο stand up του Ντέιβ Σαπέλ - Τον κατηγορούν για ομοφοβικά σχόλια

Σάλο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η απόφαση της Ζακλίν Μουρ, συγγραφέας και παραγωγός, να διακόψει τη συνεργασία της με την Netflix Inc. μετά τα σχόλια του κωμικού Ντέιβ Σαπέλ στο νέο του stand up με τίτλο "The Closer", που πολλοί τα χαρακτήρισαν ομοφοβικά και τρανσοφοβικά.

"Μετά την εμφάνιση του Σαπέλ, δεν μπορώ να το κάνω άλλο αυτό", έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram η Μουρ, ξεκαθαρίζοντας ότι "δεν θα δουλέψω ξανά με το Netflix όσο συνεχίζουν να προωθούν και να κερδίζουν από επικίνδυνο τρανσφοβικό περιεχόμενο".

Η Μουρ, η οποία είναι συγγραφέας και παραγωγός της σειράς του Netflix, "Dear White People", η οποία έκανε το ντεμπούτο της το 2017 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, προχώρησε σε διαδικασία φυλομετάβασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καταγράφοντάς την μάλιστα μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media.

"Αγαπώ πολλούς ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί στο Netflix, αλλά έχω στοχοποιηθεί επειδή δεν είμαι αληθινή γυναίκα. Μου έχουν πετάξει μπουκάλια μπύρας! Οπότε Netflix τελειώσαμε", είχε γράψει πρόσφατα σε ανάρτησή της στο Twitter, ενώ σε συνέντευξή της στο περιοδικό Variety, η Μουρ μιλώντας για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Σαπέλ, ανέφερε πως "είναι η ίδια γλώσσα που χρησιμοποιούν όσοι θέλουν να μας πληγώσουν".

Στην εμφάνισή του, ο Σαπέλ διακωμωδεί τα τρανς άτομα αλλά και την LGBTQ κοινότητα εν γένει, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ανήκει στην "ομάδα TERF", ένας όρος που αποδίδεται ως "ακραία φεμινίστρια (trans-exclusionary radical feminist)", μία ιδεολογία που θεωρεί ότι οι τρανς γυναίκες πρέπει να αποκλείονται από τον όρο γυναίκα.

Στο πλευρό της Μουρ τάχθηκαν μεταξύ άλλων, τόσο η GLAAD (πρώην Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) όσο και ο Εθνικός Συνασπισμός Μαύρης Δικαιοσύνης, αλλά και κορυφαία μέλη της LGBTQ κοινότητας, τα οποία εναντιώθηκαν κατά του νέου υλικού με το NBJC (Εθνικός Συνασπισμός Μαύρης Δικαιοσύνης), να φτάνει στο σημείο να ζητήσει από το Netflix να αφαιρέσει το "The Closer" από την πλατφόρμα του. Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ωστόσο, η Μουρ ανέφερε πως δεν επιδιώκει τη λογοκρισία για τον Σαπέλ. Αυτό που επιθυμεί είναι οι άνθρωποι να γνωρίζουν την πραγματικότητα για τη ζωή των τρανς και άλλων LGBTQ ατόμων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, παρενόχληση, βία και κακοποίηση σε τακτική βάση, που ορισμένες φορές, όπως αναφέρει, τροφοδοτούνται από τον ίδιο τύπο ρητορικής, όπως του Σαπέλ, ενώ συχνά έχουν οδηγήσει σε φυσικούς διαπληκτισμούς στη ζωή της.





