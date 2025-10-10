Νόμπελ Ειρήνης: Ύποπτη αύξηση στοιχημάτων πριν από την ανακοίνωση της Ματσάδο

Την ξαφνική αύξηση στοιχημάτων για τη φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης ερευνούν Νορβηγοί αξιωματούχοι, με την απότομη αλλαγή να υποδηλώνει πιθανή διαρροή πληροφοριών σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής.

Τα στοιχήματα για την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία βραβεύτηκε σήμερα με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, αυξήθηκαν κατακόρυφα στον ιστότοπο στοιχημάτων Polymarket λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Νορβηγίας), σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο.

Η μυστική πενταμελής επιτροπή είχε λάβει την απόφαση τη Δευτέρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για τυχαίο γεγονός ή κάποιοι λίγοι γνώριζαν το αποτέλεσμα;

“Το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα”, δήλωσε σύμφωνα με το Bloomberg, ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ. “Φαίνεται ότι έχουμε πέσει θύματα ενός εγκληματία που θέλει να κερδίσει χρήματα από τις πληροφορίες μας“.

Ένας επενδυτής, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη dirtycup, πόνταρε περίπου 70.000 δολάρια στη νίκη της Ματσάδο, μόλις μερικές ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση των αρχών. Ο συγκεκριμένος χρήστης είχε ανοίξει τον λογαριασμό του στην Polymarket μόλις αυτόν τον μήνα και δεν είχε στοιχηματίσει ποτέ σε άλλες αγορές. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Polymarket, ο επενδυτής κατέληξε να κερδίσει περίπου 30.000 δολάρια.

Την ιστορία αποκάλυψαν πρώτη φορά οι τοπικές εφημερίδες Aftenposten και Finansavisen. Τρεις λογαριασμοί στην πλατφόρμα στοιχημάτων Polymarket, οι οποίοι είχαν στοιχηματίσει κυρίως στη Ματσάδο, κατάφεραν να αποκομίσουν κέρδη συνολικής αξίας περίπου 90.000 δολαρίων, σύμφωνα με τη Finansavisen.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία που εξασφάλισε η Polymarket για επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Intercontinental Exchange Inc., τον όμιλο που κατέχει το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μία συμφωνία που αποτίμησε την εταιρεία σε περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η πλατφόρμα Polymarket επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα πραγματικών γεγονότων, από αθλητικά παιχνίδια και οικονομικές αποφάσεις μέχρι ποιο τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ της Taylor Swift είναι το πιο δημοφιλές. Στο παρελθόν ωστόσο έχει βρεθεί στο στόχαστρο για ηθικά αμφιλεγόμενα θέματα, όπως η ημερομηνία θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου.

Στις μεγάλες αγορές προβλέψεων, οι επενδυτές αγοράζουν μετοχές “ναι” ή “όχι” που παρακολουθούν το αποτέλεσμα ενός γεγονότος. Το ποσό της αγοράς και της πώλησης αυτών των μετοχών καθορίζει την υπονοούμενη πιθανότητα -και, ως εκ τούτου, την τιμή- κάθε αποτελέσματος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Η Polymarket συμφώνησε το 2022 με τις ρυθμιστικές αρχές να σταματήσει την εξυπηρέτηση χρηστών με έδρα τις ΗΠΑ, καθώς δεν αποτελούσε καταχωρημένη ανταλλαγή. Μία εβδομάδα μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024, στις οποίες οι χρήστες της πλατφόρμας στοιχημάτισαν πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια, το διαμέρισμα του ιδρυτή της, Shayne Coplan, ερευνήθηκε από πράκτορες του FBI.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ, η ομοσπονδιακή έρευνα εγκαταλείφθηκε, αν και η Polymarket εξακολουθεί να μην επιτρέπει στους κατοίκους των ΗΠΑ να πραγματοποιούν συναλλαγές στον ιστότοπό της.

Ο Χάρπβικεν του Ινστιτούτου Νόμπελ δήλωσε ότι δεν θυμάται παρόμοια περιστατικά σχετικά με το Νόμπελ Ειρήνης, παρόλο που υπήρξαν “ορισμένες διαρροές” πριν από περίπου 15 χρόνια, “όταν περισσότεροι άνθρωποι είχαν πληροφορίες για τους νικητές πριν από την ανακοίνωση”.

“Θα εξετάσουμε προσεκτικά το θέμα για να διαπιστώσουμε τι συνέβη”, είπε. “Η εχεμύθεια είναι πολύ σημαντική για εμάς”.