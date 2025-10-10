Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο: Ο Τραμπ έχασε, ο τραμπισμός κέρδισε

Διαψεύδοντας τα προγνωστικά, η Νορβηγική Επιτροπή του Όσλο απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης στην επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Η σχέση με τις ΗΠΑ και ο αμοιβαίος θαυμασμός με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ – παρά τις επίμονες προσπάθειες που κατέβαλε – να μην κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης, το βραβείο όμως δόθηκε σε μια υποστηρίκτρια του Αμερικανού προέδρου.

Με την επιλογή της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η επιτροπή βράβευσε μια πολιτική προσωπικότητα που έχει εκφραστεί θετικά για τον Τραμπ στο παρελθόν, κάτι που ενδέχεται να μετριάσει τις αντιδράσεις στο στρατόπεδό του.

Σε δημόσιες δηλώσεις της, η Ματσάδο έχει ευχαριστήσει τον Τραμπ για τη «δέσμευσή του στην ελευθερία και τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα», ενώ εκείνος την έχει αποκαλέσει «αγωνίστρια της δημοκρατίας» και «μαχήτρια της ελευθερίας».

Η ίδια περιλαμβάνεται και στη φετινή λίστα του περιοδικού TIME με τους «100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους του κόσμου». Το σκεπτικό της επιλογής της παρουσίασε μάλιστα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος τη χαρακτήρισε «την προσωποποίηση της ανθεκτικότητας, της επιμονής και του πατριωτισμού».

Ποια είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

H Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι η κυρίαρχη ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα. Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας από το 2011 έως το 2014.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Βενεζουέλα το 2014, η Ματσάδο ήταν μια από τις ηγετικές προσωπικότητες στην οργάνωση διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης του Νικολά Μαδούρο.

Το 2019, εν μέσω της προεδρικής κρίσης στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινούσε μια δεύτερη υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές εάν ο Χουάν Γκουαϊδό προκαλούσε με επιτυχία εκλογές. Όμως οι προσπάθειές του Γκουαϊδό – με την διαχρονική υποστήριξη των ΗΠΑ – τελικά δεν στέφθηκαν από επιτυχία.

Η Ματσάδο ήταν υποψήφια για το κόμμα Vente Venezuela στις προκριματικές εκλογές της Ενωτικής Πλατφόρμας του 2023, αν και στις 30 Ιουνίου 2023 αποκλείστηκε για δεκαπέντε χρόνια από τον Γενικό Ελεγκτή της Βενεζουέλας. Ο αποκλεισμός της επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο του 2024.

Μετά τη νίκη της στις προκριματικές εκλογές, η Ματσάδο ανακηρύχθηκε υποψήφια της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, αν και αντικαταστάθηκε από την Κορίνα Γιόρις στις 22 Μαρτίου 2024. Στη Γιόρις δεν δόθηκε η δυνατότητα να εγγραφεί ως υποψήφια και αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια, τον οποίο στη συνέχεια υποστήριξε με σθένος η Ματσάδο.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απέκλεισε την Ματσάδο από την άσκηση δημόσιου αξιώματος, καθώς, όπως υποστήριξε, το 2014 εκείνη είχε αποδεχτεί διπλωματική θέση από την κυβέρνηση του Παναμά, η οποία της επέτρεψε να απευθυνθεί στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών, όπου ζήτησε να πραγματοποιηθεί ξένη παρέμβαση στη Βενεζουέλα.

Την 1η Αυγούστου 2024, η Machado δημοσίευσε μια επιστολή στην εφημερίδα The Wall Street Journal, στην οποία ανέφερε ότι είχε αρχίσει να κρύβεται «φοβούμενη για τη ζωή της, την ελευθερία της και των συμπατριωτών της από τη δικτατορία του Νικολά Μαδούρο».

Έκτοτε, συνεχίζει την αντικυβερνητική της εκστρατεία κρυμμένη και αρνείται να εγκαταλείψει τη χώρα, παρόλο που η κυβέρνηση Μαδούρο την έχει επανειλημμένα απειλήσει με σύλληψη.

Όταν ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ματσάδο “μαχήτρια της ελευθερίας”

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του προς το πρόσωπό της. Την αποκάλεσε «αγωνίστρια της δημοκρατίας» και «μαχήτρια της ελευθερίας», τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υποστεί κανενός είδους βλάβη.

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από καταγγελίες των υποστηρικτών της τι απήχθη από τους δρόμους του Καράκας από αξιωματούχους της κυβέρνησης Μαδούρο, αφού βγήκε κρυφά από το κρησφύγετό της για να ηγηθεί μιας μεγάλης αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας μετά τις προεδρικές εκλογές.

Η Ματσάδο βρισκόταν σε μυστική τοποθεσία μετά την ψηφοφορία της 28ης Ιουλίου 2024, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή της.

Περίπου τρεις ώρες μετά την ανακοίνωση, υποστηρικτές της δήλωσαν ότι αφέθηκε ελεύθερη αφού την έριξαν από μια μοτοσικλέτα.

Ουάσινγκτον: Ο πιστός σύμμαχος της Ματσάδο

Οι ΗΠΑ έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο υπέρ της Ματσάδο και, όταν έγινε σαφές ότι η κυβέρνηση Μαδούρο δεν θα της επέτρεπε να θέσει υποψηφιότητα, η Ουάσινγκτον υποστήριξε ότι είχε το δικαίωμα να επιλέξει ποιος θα εκπροσωπούσε την επονομαζόμενη «ενωμένη δημοκρατική αντιπολίτευση» στις κάλπες.

Η Ματσάδο είχε την υποστήριξη και της κυβέρνησης Μπάιντεν, παρόλο που εξέφρασε συμπάθεια για τον Τραμπ την παραμονή των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ το 2020.

Η ιδιαίτερη προτίμηση της Ουάσινγκτον για τη Ματσάδο έγινε περισσότερο εμφανής μεταξύ 26 Ιανουαρίου, όταν αποκλείστηκε από υποψήφια πρόεδρος και 19 Απριλίου, όταν ο Γκονζάλες Ουρούτια έγινε υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Φρανσίσκο Παλμιέρι, επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής για τη Βενεζουέλα που βρίσκεται στην Μπογκοτά, αν «οποιοσδήποτε υποψήφιος της αντιπολίτευσης θα ικανοποιούσε την κυβέρνηση Μπάιντεν», σύμφωνα με το Venezuelanalysis. Ο Παλμιέρι πήγε κατευθείαν στο θέμα: «Υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο ως υποψήφια της δημοκρατικής αντιπολίτευσης».

H άνευ όρων υποστήριξη της Ουάσινγκτον στην Ματσάδο δεν αποτελεί μόνο παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας, αλλά και στις εσωτερικές υποθέσεις της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Ο Κλαούντιο Φερμίν, ο οποίος είχε διεκδικήσει την προεδρία με το χρίσμα το 1993 και ήταν ένας από τους 10 υποψηφίους για την προεδρία για το 2024, δήλωσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο βαθμό εξωτερικής παρέμβασης σε προεκλογική εκστρατεία της Βενεζουέλας».

Η ακλόνητη υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς την Ματσάδο μπορεί να σχετίζεται με την ακραία εκδοχή του νεοφιλελευθερισμού που υιοθετεί, η οποία περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η σκληρή γραμμή της Ματσάδο απέναντι στους Τσαβιστές μπορεί επίσης να αρέσει στην Ουάσινγκτον. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης Τραμπ, η Ματσάδο κάλεσε ακόμη και την Ουάσινγκτον να ακυρώσει τις προσπάθειες για την έναρξη διαλόγου με τον Μαδούρο, αποκαλώντας μια τέτοια προσπάθεια «απάτη».

Απέρριψε την «ατιμωρησία» για τους Τσαβιστές, τους οποίους αποκάλεσε «εγκληματίες και μαφιόζους που έχουν χρησιμοποιήσει χρήματα που προέρχονται από το εμπόριο ναρκωτικών και τα τρόφιμα των Βενεζουελάνων».

Πρόταση που την φέρνει σε ευθυγράμμιση με τη σημερινή «γραμμή» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Βενεζουέλα.