Νόμπελ Φυσικής 2025: Σε τρεις επιστήμονες για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την κβαντική μηχανική

Οι επιστήμονες Τζον Κλαρκ, Μισέλ Χ. Ντεβορέ και Τζον Μ. Μαρτίνις κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για το 2025.

Τρεις επιστήμονες από αμερικανικά πανεπιστήμια κέρδισαν το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025 για τη δουλειά τους στη κβαντική μηχανική.

Οι νικητές είναι οι Τζον Κλαρκ, Μισέλ Χ. Ντεβορέ και Τζον Μ. Μαρτίνις. Συγκεκριμένα, η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: «Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025 στους Τζον Κλαρκ, Μισέλ Χ. Ντεβορέ και Τζον Μ. Μαρτίνις για την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντικής μηχανικής διείσδυσης (tunnelling) και της κβαντοποίησης ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα».

CHRISTINE OLSSON/TT/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το περσινό βραβείο Φυσικής απονεμήθηκε στον φυσικό Τζον Χόπφιλντ και στον επιστήμονα υπολογιστών Τζέφρι Χίντον, που θεωρείται ένας από τους «πατέρες» της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Το βραβείο Φυσικής είναι το δεύτερο Νόμπελ του 2025 που ανακοινώνεται αυτήν την εβδομάδα. Εχθές, Δευτέρα, απονεμήθηκε στους επιστήμονες Μέρι Μπράνκοου (Mary E. Brunkow), Φρεντ Ράμσντελ (Fred Ramsdell) και Σιμόν Σακαγκούτσι (Shimon Sakaguchi) το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής 2025 για “τις θεμελιώδεις ανακαλύψεις τους αναφορικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή”, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (06/10) η επιτροπή Νόμπελ.

Τα υπόλοιπα Βραβεία Νόμπελ 2025, που αφορούν τη Χημεία, τη Λογοτεχνία και την Ειρήνη, θα ανακοινωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Το βραβείο Οικονομίας θα απονεμηθεί στις 13 Οκτωβρίου.

Οι βραβευθέντες θα παραλάβουν τα βραβεία τους σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στη Σουηδία τον Δεκέμβριο.

Τα Βραβεία Νόμπελ δημιουργήθηκαν από τον Σουηδό εφευρέτη Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος πέθανε το 1896. Συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, που υπερβαίνει τα 997.000 ευρώ.

Από το 1901 έως το 2024 έχουν απονεμηθεί 118 Βραβεία Νόμπελ στη Φυσική. Πέντε από τους 227 νικητές στη Φυσική ήταν γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της Μαρί Κιουρί το 1903.