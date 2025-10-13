Νόμπελ Οικονομίας 2025: Στους Μοκίρ, Αγκιόν και Χόβιτ για την οικονομική ανάπτυξη που καθοδηγείται από την καινοτομία

Τρεις οικονομολόγοι κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας για το 2025. Οι Τζοέλ Μοκίρ, Φιλίπ Αγκιόν και Πίτερ Χόβιτ τιμήθηκαν γιατί εξήγησαν την οικονομική ανάπτυξη που καθοδηγείται από την καινοτομία.

Οι Τζοέλ Μοκίρ, Φιλίπ Αγκιόν και Πίτερ Χόβιτ είναι οι τρεις οικονομολόγοι που τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας για το 2025 επειδή «εξήγησαν την οικονομική ανάπτυξη που καθοδηγείται από την καινοτομία», όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Πιο συγκεκριμένα, το ήμισυ του βραβείου απονέμεται στον Mokyr «για τον εντοπισμό των θεμελιωδών προϋποθέσεων που επιτρέπουν τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την τεχνολογική πρόοδο», ενώ το άλλο μισό μοιράζονται οι Aghion και Howitt «για τη διατύπωση της θεωρίας της διαρκούς ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

Το βραβείο αυτό είναι το τελευταίο από τα φετινά Νόμπελ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας, 1.2 εκατομμύρια δολάρια.

«Οι νικητές μας δίδαξαν ότι η διαρκής ανάπτυξη δεν είναι δεδομένη. Η οικονομική στασιμότητα –και όχι η ανάπτυξη– υπήρξε ο κανόνας για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Το έργο τους δείχνει ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τις απειλές απέναντι στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ακαδημία.

Ο Joel Mokyr είναι καθηγητής στο Northwestern University στις ΗΠΑ, ο Philippe Aghion διδάσκει στο Collège de France, στο INSEAD στο Παρίσι και στη London School of Economics στο Λονδίνο, ενώ ο Peter Howitt είναι καθηγητής στο Brown University στο Providence των ΗΠΑ.

«Ο Joel Mokyr αξιοποίησε ιστορικές παρατηρήσεις για να αναδείξει τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για μια διαρκή ανάπτυξη βασισμένη στην τεχνολογική καινοτομία», δήλωσε το μέλος της επιτροπής Νόμπελ John Hassler.

«Ο Philippe Aghion και ο Peter Howitt ανέπτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο της λεγόμενης “δημιουργικής καταστροφής”, μιας αέναης διαδικασίας κατά την οποία τα νέα και καλύτερα προϊόντα αντικαθιστούν τα παλαιότερα».

Τα βραβεία Ιατρικής, Φυσικής, Χημείας, Ειρήνης και Λογοτεχνίας ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Αυτά καθιερώθηκαν με τη διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη της δυναμίτιδας Άλφρεντ Νόμπελ και απονέμονται από το 1901, με ελάχιστες διακοπές κυρίως κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων.

Το βραβείο Οικονομίας θεσπίστηκε πολύ αργότερα και απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1969, όταν τιμήθηκαν οι Ragnar Frisch από τη Νορβηγία και Jan Tinbergen από την Ολλανδία για το έργο τους στη δυναμική μοντελοποίηση της οικονομίας. Ο αδελφός του Tinbergen, Nikolaas, κέρδισε επίσης Νόμπελ –στην Κατηγορία της Ιατρικής το 1973.